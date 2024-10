Outubro Rosa: Guarapari intensifica ações de prevenção ao câncer de mama e colo de útero

Foto: reprodução

Durante o mês de outubro, a Prefeitura de Guarapari, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), tem intensificado as ações de prevenção e conscientização sobre o câncer de mama e do colo do útero. O movimento mundial do Outubro Rosa visa alertar a população sobre a importância da detecção precoce e o tratamento adequado dessas doenças, que ainda são uma das principais causas de morte entre as mulheres.

Ao longo do mês, serão promovidas palestras educativas e rodas de conversa nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), com foco na orientação sobre exames preventivos, como a mamografia, e na saúde sexual. Essas ações são voltadas para mulheres de todas as idades, e visam desmistificar tabus, além de proporcionar informações essenciais para que cada mulher cuide da sua saúde de forma consciente e preventiva.

A Secretária de Saúde, Alessandra Albani, ressalta a relevância da participação ativa da comunidade nesta campanha: “O Outubro Rosa é um momento de união. Quando a sociedade se envolve, desde cidadãos até empresas e instituições, criamos uma corrente de solidariedade e conscientização que faz a diferença. Ao participar, cada pessoa contribui para a disseminação de informações sobre os fatores de risco, os sintomas e a importância dos exames preventivos. A mamografia, por exemplo, pode salvar vidas ao identificar o câncer em estágios iniciais, o que aumenta significativamente as chances de cura.”

Atividades Especiais:

Dia de Saúde da Mulher – 19/10, das 9h às 15h, com o apoio do Sicoob, oferecendo atendimento especializado e atividades voltadas ao bem-estar feminino.

Fórum da Mulher – 25/10, com início às 13h (local a ser definido), discutindo temas sobre saúde, bem-estar e o papel da mulher na sociedade contemporânea.

*Com informações da Prefeitura de Guarapari.