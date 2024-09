Parque Paulo César Vinha tem visitação suspensa devido ao incêndio na APA de Setiba, em Guarapari

Equipes do parque, Iema e Corpo de Bombeiros contam com apoio de um helicóptero do NOTAer no combate às chamas. Foto: Thiago Soares/Folha Vitória.

O Parque Estadual Paulo César Vinha, em Guarapari, está fechado para visitação até a próxima segunda-feira (16). A medida foi comunicada na manhã de hoje (12) pelo Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema).

Segundo o órgão, a suspensão é essencial para garantir a segurança dos visitantes devido ao incêndio que atinge a Área de Proteção Ambiental (APA) de Setiba, nas proximidades do parque, desde a noite de segunda-feira (09).

Além disso, durante este período, todos os servidores do Paulo César Vinha estão empenhados nas ações de combate ao fogo, com o objetivo de proteger tanto a APA quanto evitar que o fogo chegue até o parque.

As equipes do Iema e do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo (CBMES) também estão atuando no combate direto às chamas, que, até o momento, não atingiram o parque. As equipes também contam com o apoio de aeronave do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (NOTAer) para o transporte até regiões de difícil acesso e combate direto, realizando lançamento de água.