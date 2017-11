Polícia encontra em Guarapari carro usado no sequestro de Thayná

*Com informações do Gazeta Online*

O carro utilizado por Ademir Lúcio Ferreira Araújo no sequestro da menina Thayná Andressa de Jesus, de 12 anos, foi encontrado pela Polícia Civil nesta segunda-feira (6). O Gol de cor prata estava em uma oficina mecânica de Guarapari, com o motor batido.

Imagens mostram que Ademir sequestrou Thayná no dia 17 de outubro, no bairro Universal, em Viana. Segundo o titular da Divisão de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) e da Delegacia de Pessoas Desaparecidas, José Lopes, cerca de 10 dias depois, Ademir vendeu o carro para um queijeiro.

A transação ocorreu no dia 28 de outubro, em Cobilândia, Vila Velha. O comprador informou à polícia que negociou a compra do veículo por R$ 5 mil, pagou R$ 2 mil na hora e combinou com Ademir que acertaria o restante depois.

Como já estava com o o motor avariado, o veículo foi rebocado até a oficina em Guarapari, onde foi localizado pelos policiais.

O queijeiro foi encaminhado para o DPJ de Guarapari para prestar depoimento. Até o momento, a Polícia Civil acredita que ele tenha feito a compra de “boa fé”, e não teria ligação com o sumiço da Thayná.

PERÍCIA

Segundo José Lopes, visualmente não há marcas ou manchas dentro do veículo, que se encontra lacrado no pátio na DHPP. No entanto, uma perícia detalhada está sendo realizada no carro, especialmente no banco traseiro. Estão sendo recolhidas amostras do tecido para testes e também impressões digitais.

“JÁ É ALGUMA COISA”

A mãe da menina Thayná, Clemilda Jesus, foi à DHPP conversar com os policiais na tarde desta terça-feira (7). Entre lágrimas, ela afirmou que a descoberta do carro é uma “luz no fim do túnel”. “Já é alguma coisa. É melhor do que esse silêncio que eu tive durante 23 dias”, contou.

Ela espera que a perícia encontre algum indício que possa apontar o paradeiro da menina. “Espero que eles achem alguma pista, alguma coisa, qualquer coisa”, afirmou.