Procon alerta consumidores sobre golpes que utilizam inteligência artificial; saiba como se proteger

Foto: reprodução

O Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-ES) alerta os consumidores capixabas sobre o aumento de golpes pela internet envolvendo o uso de perfis falsos de influenciadores e celebridades nas redes sociais. Esses golpes, que utilizam tecnologias avançadas como a Inteligência Artificial (IA), têm como objetivo divulgar falsas campanhas promocionais de empresas conhecidas, prometendo brindes e produtos em troca da resposta a uma pesquisa, solicitando apenas o pagamento do frete.

Além do prejuízo financeiro, os consumidores vítimas desses golpes também enfrentam o risco de ter seus dados pessoais coletados por criminosos, que podem usá-los para atividades ilegais. Recentemente, o Grupo Wine Vinhos denunciou ao Procon-ES campanhas fraudulentas de Dia das Mães e dos Namorados. Nesses golpes, os criminosos utilizaram Inteligência Artificial (IA) para imitar a voz de influenciadores e atores, enganando os consumidores ao fazer parecer que poderiam adquirir dez garrafas de vinho pelo preço de uma única unidade, apenas respondendo a uma pesquisa on-line.

A diretora-geral do Procon-ES, Letícia Coelho Nogueira, destacou que, com o avanço das tecnologias e das redes sociais, os golpistas têm se tornado mais sofisticados, utilizando perfis falsos e Inteligência Artificial para enganar os consumidores. “É importante estar atento a ofertas suspeitas e verificar a autenticidade de perfis e promoções antes de qualquer transação”, acrescentou.

Segundo ela, essas práticas fraudulentas evidenciam a importância de uma atenção redobrada ao receber comunicações que mencionam órgãos oficiais. Ela reforçou que as notificações aos fornecedores são enviadas exclusivamente por meio do sistema ProConsumidor ou dos e-mails oficiais [email protected] e [email protected].

“O Procon-ES não envia notificações aos consumidores por e-mail. Esta informação é crucial para evitar golpes. Se você receber uma notificação por e-mail supostamente do Procon-ES, não abra e entre em contato imediatamente conosco pelo WhatsApp (27) 3323-6237 ou pelo telefone 151 para verificar a autenticidade”, disse Nogueira.

Como evitar golpes pela internet:

Para proteger-se desses golpes, o Procon-ES recomenda que os consumidores fiquem atentos aos seguintes sinais:

Verifique o canal oficial: Certifique-se de que a oferta está sendo divulgada pelo canal oficial da empresa ou do influenciador.

Número de seguidores e verificação: Verifique se a página tem um número expressivo de seguidores e se possui o símbolo de verificação (selo azul).

Histórico de associação: Cheque se o influenciador já esteve associado à marca anteriormente.

Comentários e reclamações: Analise os comentários na página do influenciador para verificar se há relatos de fraudes.

Desconfie de perfis suspeitos: Perfis sem fotos ou com poucas postagens podem ser indicativos de falsidade.

Transferências diretas: Nunca envie dinheiro diretamente para a conta de um influenciador; empresas legítimas não solicitam isso.

Erros de escrita: Mensagens com erros gramaticais ou ortográficos são sinais comuns de golpes.

Solicitação de dados: Empresas sérias não pedem dados pessoais, bancários ou números de telefone para participação em promoções.

Confirmação de promoções: Confirme sempre as promoções no site oficial ou aplicativos da empresa.

Publicações oficiais: Quando uma empresa toma conhecimento de golpes em seu nome, ela costuma publicar alertas em seus canais oficiais.

Desconfie de ofertas exageradas: Ofertas com vantagens excessivas geralmente são falsas.

Modalidade de pagamento: Prefira pagar com cartão em vez de Pix, pois o cartão oferece mais segurança.

O que fazer se cair em um golpe na internet?

O Procon-ES orienta sobre as seguintes providências em casos de golpes.

Informe o Procon-ES: Registre uma reclamação no Procon-ES para que o caso seja investigado. As reclamações podem ser feitas de forma eletrônica, por meio do site https://procon.es.gov.br, ou pessoalmente na sede do Procon-ES, mediante agendamento prévio pelo site https://agenda.es.gov.br.

Registre uma reclamação no Procon-ES para que o caso seja investigado. As reclamações podem ser feitas de forma eletrônica, por meio do site https://procon.es.gov.br, ou pessoalmente na sede do Procon-ES, mediante agendamento prévio pelo site https://agenda.es.gov.br. Informe o banco: Entre em contato com sua instituição financeira para relatar a fraude e tomar medidas de proteção, como o bloqueio de cartões ou contas.

Entre em contato com sua instituição financeira para relatar a fraude e tomar medidas de proteção, como o bloqueio de cartões ou contas. Altere senhas: Troque as senhas de todas as suas contas online, principalmente as que podem estar associadas ao golpe.

Troque as senhas de todas as suas contas online, principalmente as que podem estar associadas ao golpe. Registre um Boletim de Ocorrência (B.O.): Procure a delegacia mais próxima ou utilize o serviço de Boletim Eletrônico de Ocorrência disponível no site da Polícia Civil.

Procure a delegacia mais próxima ou utilize o serviço de Boletim Eletrônico de Ocorrência disponível no site da Polícia Civil. Monitore suas contas: Fique atento a qualquer atividade suspeita em suas contas bancárias e de crédito.

Fique atento a qualquer atividade suspeita em suas contas bancárias e de crédito. Divulgue o golpe: Informe amigos e familiares sobre o golpe para que eles não sejam vítimas também.

*Com informações do Governo do Estado.