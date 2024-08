QualificarES: Guarapari tem mais de 700 vagas em cursos profissionalizantes gratuitos; veja como se inscrever

Foto: reprodução

O Governo do Espírito Santo, por meio da Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti), abriu inscrições para a 3ª oferta de cursos profissionalizantes do programa QualificarES. São mais de 8 mil oportunidades no edital geral em todo o Estado. Em Guarapari, cerca de 760 vagas estão disponíveis em 10 polos da cidade.

Há vagas para cursos nas áreas de informática, saúde, beleza e gastronomia. O período de inscrições para os cursos de qualificação profissional começou nesta terça-feira (20) e segue até as 23h59 do dia 06 de setembro.

Para participar do processo seletivo do programa Qualificar ES Geral, os candidatos devem atender aos seguintes pré-requisitos: ter no mínimo 16 (dezesseis) anos completos até a data da matrícula no curso escolhido; residir no município onde o curso será ofertado; e ser alfabetizado, ou seja, ser capaz de ler e escrever. Mais informações podem ser encontradas no site do programa.

Confira os polos, cursos e vagas disponíveis em Guarapari:

POLO 1 ASSOCIAÇÃO SALVAMAR DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Cursos Ofertados Dia da Semana Turno Carga Horária Vagas WORD E EXCEL TER-QUA-QUI MANHÃ 120 30 INFORMÁTICA INTERMEDIÁRIA TER-QUA-QUI TARDE 120 30 INFORMÁTICA AVANÇADA TER-QUA-QUI NOITE 90 30

Clique aqui e faça sua inscrição! Se você já possui cadastro!

Se você ainda não fez o cadastro, clique aqui para se cadastrar

POLO 2 IGREJA EVANGÉLICA SDC

Cursos Ofertados Dia da Semana Turno Carga Horária Vagas CUIDADOR DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA SEG-QUA-SEX MANHÃ 120 30 CUIDADOR DE IDOSOS SEG-QUA-SEX TARDE 120 30 CUIDADOR INFANTIL SEG-QUA-SEX NOITE 90 30

Clique aqui e faça sua inscrição! Se você já possui cadastro!

Se você ainda não fez o cadastro, clique aqui para se cadastrar

POLO 3 IGREJA ADVENTISTA DO SÉTIMO DIA

Cursos Ofertados Dia da Semana Turno Carga Horária Vagas BISCOITOS CASEIROS TER-QUA-QUI TARDE 120 30 BOLOS E SUAS VARIAÇÕES TER-QUA-QUI NOITE 90 30

Clique aqui e faça sua inscrição! Se você já possui cadastro!

Se você ainda não fez o cadastro, clique aqui para se cadastrar

POLO 4 PRIMEIRA IGREJA BATISTA DE SETIBA

Cursos Ofertados Dia da Semana Turno Carga Horária Vagas MAQUIAGEM TER-QUA-QUI MANHÃ 120 25 DESIGN DE SOBRANCELHAS E CUIDADOS COM A PELE TER-QUA-QUI TARDE 120 25 DEPILAÇÃO TER-QUA-QUI NOITE 90 25

Clique aqui e faça sua inscrição! Se você já possui cadastro!

Se você ainda não fez o cadastro, clique aqui para se cadastrar

POLO 5 IGREJA DIVINO ESPÍRITO SANTO

Cursos Ofertados Dia da Semana Turno Carga Horária Vagas MASSAS ITALIANAS TER-QUA-QUI MANHÃ 120 25 PREPARAÇÃO DE SALGADOS TER-QUA-QUI TARDE 120 25 PANIFICAÇÃO TER-QUA-QUI NOITE 90 25

Clique aqui e faça sua inscrição! Se você já possui cadastro!

Se você ainda não fez o cadastro, clique aqui para se cadastrar

POLO 6 IGREJA ADVENTISTA AEROPORTO

Cursos Ofertados Dia da Semana Turno Carga Horária Vagas DESIGN DE SOBRANCELHAS E CUIDADOS COM A PELE TER-QUA-QUI MANHÃ 120 30 ESCOVA E PENTEADOS TER-QUA-QUI TARDE 120 30 MAQUIAGEM TER-QUA-QUI NOITE 90 30

Clique aqui e faça sua inscrição! Se você já possui cadastro!

Se você ainda não fez o cadastro, clique aqui para se cadastrar

POLO 7 IGREJA CATEDRAL DA RESTAURAÇÃO

Cursos Ofertados Dia da Semana Turno Carga Horária Vagas CUIDADOR DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA SEG-TER-QUI MANHÃ 120 25 CUIDADOR DE IDOSOS SEG-TER-QUI TARDE 120 25 CUIDADOR INFANTIL SEG-TER-QUI NOITE 90 25

Clique aqui e faça sua inscrição! Se você já possui cadastro!

Se você ainda não fez o cadastro, clique aqui para se cadastrar

POLO 8 IGREJA BATISTA – TEMPLO SEDE

Cursos Ofertados Dia da Semana Turno Carga Horária Vagas MODA PET TER-QUA-QUI MANHÃ 120 20 CONFECCIONADOR DE BOLSAS TER-QUA-QUI NOITE 90 20

Clique aqui e faça sua inscrição! Se você já possui cadastro!

Se você ainda não fez o cadastro, clique aqui para se cadastrar

POLO 9 IGREJA NOSSA SENHORA APARECIDA

Cursos Ofertados Dia da Semana Turno Carga Horária Vagas ESCOVA E PENTEADOS TER-QUA-QUI MANHÃ 120 30 DESIGN DE SOBRANCELHAS E CUIDADOS COM A PELE TER-QUA-QUI TARDE 120 30 MAQUIAGEM TER-QUA-QUI NOITE 90 30

Clique aqui e faça sua inscrição! Se você já possui cadastro!

Se você ainda não fez o cadastro, clique aqui para se cadastrar

POLO 10 IGREJA BATISTA MEMORIAL

Cursos Ofertados Dia da Semana Turno Carga Horária Vagas AUXILIAR DE COZINHA SEG-TER-QUA MANHÃ 120 25 BOLOS E SUAS VARIAÇÕES SEG-TER-QUA TARDE 120 25 TORTAS E MASSAS SEG-TER-QUA NOITE 90 25

Clique aqui e faça sua inscrição! Se você já possui cadastro!

Se você ainda não fez o cadastro, clique aqui para se cadastrar

*Com informações da Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional.