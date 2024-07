Roda de conversa na OAB Guarapari debate aspectos jurídicos do mercado imobiliário

Dr. Cláudio Goulart, Dra. Mônica Goulart, Joffre Assad e Ramilo Pereira. Fotos: HM Comunicação.

A 4ª Subseção da OAB/ES recebeu na última sexta-feira (05) uma roda de conversa para debater os aspectos mercadológicos e jurídicos do financiamento imobiliário. A iniciativa foi uma realização da Comissão de Direito Imobiliário e Urbanístico em parceria com o Banestes.

De acordo com a presidente da 4ª Subseção da OAB/ES, Dra. Mônica Goulart, a realização de eventos do tipo levanta a importância da atualização dos advogados. “Nós sabemos que o advogado deve estar sempre se atualizando, pois um advogado atualizado é também valorizado, e a 4ª Subseção tem feito isso por intermédio de todas as comissões temáticas”, ressaltou.

Dr. Cláudio Goulart, da Ferreira & Goulart Advocacia e Consultoria Jurídica, explica que a participação do advogado em negociações imobiliárias é direta e ampla.

“Na fase pré-contratual, com diligências preparatórias que se aprofundam a simples análises, e na fase contratual, o advogado pode revisar as cláusulas, propor sugestões de melhorias e esclarecer alguns pontos para que o cliente faça um negócio mais seguro. Então, o advogado tem essa participação ampla em abas as fases.”

Crédito imobiliário

O gerente-geral de crédito imobiliário do Banestes, Ramillo Pereira, esteve entre os convidados e apresentou mais detalhes sobre o crédito imobiliário da instituição. Segundo ele, dados da Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança apontam que a modalidade é responsável por mais de 60% das vendas e compras de imóveis no país.

“Atualmente, no Brasil, o crédito imobiliário é um fomentador da realização de um sonho da casa própria de muitas pessoas. Aqui no Espírito Santo, temos o privilégio de ter os dois bancos que trabalham com as menores taxas do Brasil. Viemos esclarecer também um pouco desse universo, tanto da compra do imóvel, quanto da concessão de crédito”, detalhou.

A fala foi endossada por Joffre Assad Neto, da Conecta Correspondente Bancário. “Existem muitos imóveis que optam por financiamento bancário, o que facilita porque o vendedor do imóvel acaba recebendo à vista. É uma via muito segura e muito prática para todos os lados”, afirmou.