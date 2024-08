Rotary Club Guarapari Radioativo inicia atividades com projetos sociais para a comunidade

O evento de fundação reuniu membros da comunidade, amigos e associados de diversas localidades. Fotos: divulgação

Na última sexta-feira (09), foi oficializada a fundação do Rotary Club Guarapari Radioativo. O evento, realizado durante um jantar festivo na Associação Atlética Aliança, teve a presença do casal Governador do Distrito 4751, Hélvio Pichamone e Chistiane Lemos, e também de representantes do clube padrinho, o Rotary Club Vitória Praia Comprida, além de membros da comunidade, amigos e associados.

A presidência do novo clube para o período 2024-2025 fica a cargo de Fabiana Marconcin Santos, corretora de seguros e proprietária da Marconcin Seguros. Como vice-presidente está João Luiz Flores, cirurgião-dentista atuante na cidade.

Fabiana Marconcin Santos e João Luiz Flores serão as lideranças do Rotary Club Guarapari Radioativo.

Iniciativas solidárias

Entre os primeiros projetos do Rotary Club Guarapari Radioativo, destaca-se o Banco de Cadeiras de Rodas, que foi presenteado pela Governadoria do Rotary Distrital com nove cadeiras de rodas que serão disponibilizadas para empréstimo à comunidade, de forma gratuita, através de comodato.

Outro projeto importante é a construção de uma academia de musculação em parceria com a Associação Atlética Aliança. Segundo a secretária do clube, Adriana Flores, a iniciativa busca promover saúde para a comunidade. “O intuito é atender os associados e comunidade local, objetivando saúde e envelhecimento com melhor qualidade de vida para estas pessoas”.

Sobre o Rotary

O Rotary International possui mais de 37 mil clubes ao redor do mundo, com cerca de 1,4 milhão de membros, chamados rotarianos. A organização tem como missão promover serviços humanitários, valores éticos e a paz global. As reuniões do grupo são abertas às pessoas que desejam conhecer a iniciativa e ser voluntárias. “Em Clubes de Rotary a amizade é o que nos une a pessoas que também tenham os mesmos objetivos do nosso lema”, afirma Adriana.

Em Guarapari, os encontros acontecem às quartas-feiras, às 19h30, no Restaurante Kebab’s, na Prainha de Muquiçaba.

Programa de intercâmbio

O clube informou ainda que estão abertas as inscrições para o programa de intercâmbio estudantil 2025/2026, com prazo até 14 de outubro. Os jovens de 15 a 17 anos incompletos até a data do embarque podem acessar o edital e o formulário de inscrição no site do Rotary clicando aqui, ou solicitar mais informações pelo e-mail: [email protected].