Sintrag realiza festa em comemoração ao Dia do Servidor Público

por Larissa Castro

O Dia do Servidor Público, nacionalmente comemorado hoje (28), não passou em branco para os associados do Sindicato dos Trabalhadores de Guarapari (Sintrag). Em mais um anos, os funcionários se reuniram e celebraram a data, e após as conquistas adquiridas na última quarta-feira (clique aqui), tiveram motivos de sobra para a comemoração que aconteceu na noite de ontem (27), na boate Rei da Noite Club. O evento contou com shows musicais, sorteios de brindes e muita interação entre os sindicalizados aposentados e os que estão em atividade.

Em seu primeiro ano como presidente do Sintrag, Thiago Magno muitas vezes se viu em um desafio, mas após o resultado da assembleia em prol dos servidores públicos e, pelos elogios obtido na festa de ontem, ele se sente ainda mais motivado para seguir no cargo recebido.”O resultado da comemoração é mérito é do servidor que confiou na nova diretoria, e de toda equipe que ralou muito para que a festa fosse realizada. Me sinto honrado e feliz por oferecer uma nova esperança, junto com os Formiguinhas. Os próximos eventos tendem a melhorar”, comemorou o presidente.

Com shows e sorteios, servidores garantiram que vale a pena ser um afiliado do sindicato, pois além da luta por direitos, possuem a festa como momento de lazer e forma de reconhecimento. “É muito bom, pois eu vejo como uma recompensa descontraída pelo trabalho da gente. O Thiago está de parabéns, nota mil para tudo o que está fazendo em pouco temo. Conseguimos realizar um sonho após 10 anos de busca, que é a progressão por desempenho, e agora é preciso comemorar”, contou o servidor Christian Catane, que possui 20 anos de filiação.

Além dos atuais afiliados, os aposentados não deixaram de comparecer no evento. Dona Martha Regina, conta que se orgulha do trabalho feito enquanto servidora e que a Festa do Servidor é o momento para rever os amigos de trabalho. “Durante os meus 33 anos de prefeitura como auxiliar de serviços gerais, eu nunca deixei de participar das comemorações. Mesmo depois que me aposentei, não parei e nem pretendo parar de ir nas festas do Sintrag. Tenho o maior prazer por fazer parte desta família, e me sinto muito feliz em ver a conquista dos atuais representantes. O servidor deve ser valorizado”, enfatiza.