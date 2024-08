Speed Festival: evento promete adrenalina e velocidade no Aeródromo de Guarapari

Fotos: Marcela Sampaio/divulgação

No próximo dia 14 de setembro, o Aeródromo de Guarapari se transformará no epicentro da velocidade e da alta performance com a 4ª edição do Speed Festival. O evento promete uma experiência única para os amantes do automobilismo e está com ingressos à venda.

Uma das novidades deste ano é a inclusão da categoria motos, que promete encantar o público com demonstrações de potência e agilidade. Além das motos, os carros de luxo e esportivos continuam sendo a atração principal. Entre os veículos confirmados estão modelos de alta performance como o Gargamel BMW M5, BMW M2 Competition, Porsche 718 GT4 RS, e Porsche 911 GT3 RS.

“O Speed Festival é mais do que um evento de velocidade; é uma celebração da paixão pelo automobilismo, que une entusiastas, pilotos e famílias em um ambiente de adrenalina e entretenimento. Nosso objetivo é proporcionar uma experiência inesquecível, destacando a importância da segurança e do espírito esportivo, enquanto promovemos o turismo e o desenvolvimento local. Estamos prontos para acelerar juntos em um dos maiores eventos do gênero no Espírito Santo, consolidando Guarapari como um destino de referência para o esporte a motor”, afirma Scandar Nemer, empresário e organizador do evento.

Os participantes terão a oportunidade de competir em diversas categorias, como tração traseira, tração dianteira, tração integral e força livre, nas modalidades de 804 metros velocidade, 804 metros tempo e 402 metros tempo.

Os ingressos para o evento e as inscrições para os pilotos que desejam participar estão disponíveis no site Zig.Tickets, clicando aqui.

Serviço:

Speed Festival – 4ª Edição

Data: 14 de setembro (sábado)

Horário público: 9h às 17h

Local: Aeródromo de Guarapari – Av. Padre José Anchieta, 3006 – Aeroporto, Guarapari

Meia-entrada: direito para estudantes, idosos e doadores de sangue.

Meia-solidária: acessível para todos com a doação de 2kg de alimento não perecível.

Classificação: menores são permitidos com presença dos responsáveis. Crianças de até 5 anos não pagam ingresso.

*Com informações da Assessoria de Comunicação.