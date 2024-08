Supermercado Perim inaugura nova unidade em Guarapari na próxima semana

Fotos: Marcelo Moryan

Na próxima quinta-feira (05) será a inauguração da nova unidade do Supermercado Perim, localizada no bairro Parque da Areia Preta, em Guarapari. Essa é a oitava loja da rede, que já está presente nas cidades de Cariacica, Vitória e Vila Velha.

Com uma área de vendas de 2 mil metros quadrados, a nova unidade promete oferecer uma experiência de compras moderna e completa. O espaço conta com dois pisos de estacionamento, totalizando 180 vagas, além de depósito e docas. A unidade contará com 16 check-outs (caixas) e acessibilidade por meio de elevador, esteiras rolantes e escadas.

Os clientes poderão desfrutar de uma ampla variedade de serviços, incluindo a Lanchonete Café Perim, a Padaria e Confeitaria Puro Sabor, Rotisseria, Hortifruti e a Adega Vinho & Cia. Além disso, a unidade contará com todas as estruturas já tradicionais da rede, como açougue, seção de frios, utilidades do lar, entre outros.

A rede Perim está presente em Campo Grande (Cariacica), na Mata da Praia (Vitória), e em cinco unidades de Vila Velha: Aribiri, Barra do Jucu, Itapoã, Centro (Luciano das Neves) e em Jaburuna, sua primeira unidade, inaugurada há 60 anos.