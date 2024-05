Associados do Sicoob recebem quase R$ 600 milhões

Foto: divulgação

Associados do Sicoob ES terão à disposição um montante de quase R$ 600 milhões, provenientes das sobras das seis cooperativas singulares do sistema regional e da remuneração paga sobre o capital social, referentes ao exercício de 2023. O valor deste ano é histórico, 49% superior ao distribuído no ano passado, referente ao exercício de 2022. No caso do Sicoob Sul Litorâneo, os associados receberam uma parte desse montante, totalizando R$ 26,1 milhões.

“A conquista deste patamar representa um marco financeiro para nossa cooperativa e uma evidência do compromisso e confiança dos nossos associados. Estamos felizes em poder compartilhar esse sucesso com nossa comunidade e continuar fortalecendo o cooperativismo como um modelo econômico sustentável e justo”, comenta Fábio Novaes, presidente do Sicoob Sul Litorâneo.

Em nível nacional o Sicoob anunciou um resultado recorde no ano passado, de R$ 8,4 bilhões, sendo que só o sistema regional contabilizou mais de R$ 1 bilhão em suas operações. Por conta dos patamares históricos alcançados, os cooperados estão recebendo a distribuição das sobras e os juros sobre o capital social com este volume.

Isso significa que a economia gerada pelo Sicoob ES para os associados, juntamente com os ganhos com a remuneração do capital e a distribuição dos resultados, ultrapassou R$ 2,1 bilhões em 2023.

O montante das sobras do Sistema Regional resultou em R$ 398 milhões e foi contabilizado após a conclusão do ciclo de reuniões de prestação de contas de 2023 com a realização das Assembleias Gerais Ordinárias. Já o acumulado dos juros ao capital foi de R$ 199 milhões.

O Sicoob

O Sicoob ES está celebrando 35 anos este ano e, em 2023, foi reconhecido como o Maior Grupo Empresarial do Estado, segundo o Anuário IEL 200 Maiores e Melhores Empresas no Espírito Santo. O sistema regional, sediado no Espírito Santo, conta com 192 pontos de atendimento, mais de 760 mil associados e atua também no Rio de Janeiro, Bahia e São José dos Campos (SP), por meio de seis cooperativas singulares: Sul-Litorâneo, Sul, Coopermais, Sul-Serrano, Credirochas e Conexão.

O Sicoob ES integra um sistema nacional que conta com mais de 8 milhões de associados, estando presente em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal. O sistema ocupa a liderança entre as instituições financeiras com o maior número de agências no Brasil, superando 4,6 mil pontos de atendimento e comemorando ser a única instituição financeira presente em mais de 400 municípios.

*Com informações da Assessoria de Comunicação.