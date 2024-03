Baile da Sou – a festa continua: 2ª edição do evento entra no calendário de Guarapari

Em 2023, a Sou celebrou sucesso e parcerias duradouras; e pretende repetir o feito este ano. Fotos: Felipe Vieira.

Dizem que tudo que é bom dura pouco. Verdade ou pura sensação, o interessante é poder repetir. E essa é a proposta que a Sou, através da HM Comunicação, tem para parceiros, amigos, clientes e admiradores da revista queridinha de Guarapari e região.

Depois do sucesso da festa Sou 10 anos, que celebrou a trajetória de uma década da revista, o evento entra para o calendário social de Guarapari. “Repaginada para 2024, apresentamos o Baile da Sou – a festa continua. Em uma noite igualmente inesquecível vamos celebrar conquistas, parcerias e todo reconhecimento e prestígio que o mercado e os leitores têm com a nossa revista Sou. A noite promete e já tem dia e local marcados”, antecipa a diretora executiva Elisa Santos.

Sidnei Trancoso, Elisa Santos e Hamilton Garcia, sócios e diretores HM Comunicação

Para anotar na agenda, o Baile da Sou está marcado para o dia 25 de maio, e acontece no Centro de Eventos Luazul, em Nova Guarapari. Entre as confirmações para o evento já se destacam: o patrocínio do Sicoob Sul Litorâneo; a Banda Happysom, que ficará por conta da apresentação musical em um repertório dançante e de alto nível; o Villaggio Eventos, que vai comandar um buffet escolhido especialmente para o formato da festa; o RH Drinks, com ótimas pedidas; as participações do fotógrafo Felipe Vieira, e do empreendedor Renan Alves, do Foto Na Mão, com plataforma 360° e Túnel Infinity; e a produtora REC27 com filmagem e edição de vídeo; além de toda expertise da cerimonialista Marinete Miranda.

Os ingressos já estão a venda e, para o diretor executivo Hamilton Garcia, o evento repetirá o alcance e o prestígio do ano anterior. “Quem estiver conosco, seja prestigiando ou patrocinando, é porque já sabe que está fazendo parte de um grande projeto de relacionamento. Tivemos um excelente retorno em 2023 e certamente, para 2024, não será diferente.”

O Baile da Sou – a festa continua terá cunho solidário e alimentos não perecíveis serão arrecadados para montagem e distribuição de cestas básicas para quem precisa.

Sou

A revista Sou está prestes a bater o número de 55 edições desde o lançamento em 2013. A publicação faz parte dos produtos feitos pela HM Comunicação, agência com mais de 20 anos de mercado entregando materiais publicitários impressos e digitais, e que também alicerça os veículos Folha da Cidade e folhaonline.es. Ao longo de uma trajetória que está no 11º ano, a Sou acompanhou as tendências da comunicação visual sempre atenta aos temas de interesse do leitor. “Passamos por um processo de remodelação da marca da revista e, recentemente, o site ganhou novo layout e editorias”, destaca o diretor de projetos da HM Comunicação, Sidnei Trancoso.