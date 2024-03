Banana Adventure promete agitar Alfredo Chaves

Foto: Clóvis Rangel

A primeira edição do Banana Adventure promete atrair mais de 1.500 atletas de todo o Brasil para Alfredo Chaves, na região Serrana, entre os dias 05 e 07 de abril.

Além das provas de enduro, moto trail, MTB, UTV, ATV, 4×4, trail run e motocross, a programação conta com shows musicais, espaço kids, praças gastronômicas, celebração católica, com início e término no Parque de Exposições Reginaldo Roque, onde a entrada é franca. Os atletas pagam a taxa de inscrição, que varia o preço para cada categoria.

De acordo com os organizadores, algumas competições acontecerão em meio a matas e pontos turísticos de Alfredo Chaves, como a Cachoeira Piripitinga, localizada no Vale de Batatal. Os pilotos e amigos Luiz Fernando Lafayette e Yago Belmok, ambos com 18 anos, garantiram que vão participar das provas de motocross.

“Estamos treinando muito para conseguirmos boas colocações. Somos novos no motocross e estamos ansiosos para esse evento em nossa cidade”, disse Luiz Fernando.

Já o Fernando Bruschi é um dos organizadores e disse que três instituições assistencialistas do município serão beneficiadas com a realização do 1º Banana Adventure. Segundo ele, cada uma recebeu um espaço na praça gastronômica do evento para comercializar pratos típicos.

“Ano passado realizamos o Trilheiro Alfredense Solidário, que foi um sucesso e resolvemos ampliar para outros esportes radicais e resolvemos realizar este ano o Banana Adventure. Estamos entusiasmados com a repercussão entre os pilotos e os alfredenses. Vamos ajudar a Pestalozzi, a Casa Lar Aconchego do Idoso e o Amor que Late e Mia, que auxilia animais de rua”. Ele comentou ainda que o evento conta com o patrocínio de grandes empresas.

Já o secretário de Turismo e Cultura de Alfredo Chaves, Ricardo Silva Nascimento, pontuou a importância do evento para a divulgação do município. De acordo com ele, a expectativa é de que o público gire em torno de seis mil pessoas nos três dias.

“Parabéns. Os pilotos se juntaram e organizaram um evento de nível nacional. Vamos receber atletas de todas as partes do nosso País, que vão trazer suas famílias. Isso divulga nossa cidade, nosso turismo, nossa cultura. E todos ganham com isso”.

Serviço

O quê: 1º Banana Adventure

Quando: 05 a 07 de abril

Onde: início e término no Parque de Exposições de Alfredo Chaves

Entrada franca no parque

Inscrições: https://agendaoffroad.com.br/

*Texto: Clóvis Rangel.