Bombeiros de Guarapari comemoram feito histórico em desafio de salvamento veicular

Fotos: HM Comunicação

A equipe do 5º Batalhão do Corpo de Bombeiros, em Guarapari, conquistou seis das sete categorias de salvamento veicular em disputa no 2º Desafio Estadual de Salvamento Veicular e Trauma do Espírito Santo.

O Desafio funciona como uma competição entre as equipes de salvamento das unidades operacionais do CBMES. Para a realização do desafio, são montados diversos cenários, com veículos reais, simulando situações de acidentes, onde as equipes realizam o salvamento de vítimas encarceradas. A competição ocorreu nos dias 24 e 25 de maio na Praça do Papa, em Vitória.

O feito alcançado pelos militares de Guarapari é considerado histórico. Os bombeiros conquistaram os troféus nas categorias de melhor equipe na prova com uma vítima e na prova com duas vítimas; melhor comando; melhor equipe técnica; melhor equipe de atendimento pré-hospitalar e campeão geral do desafio.

Os militares foram homenageados em uma cerimônia que contou com a presença de familiares na última terça-feira (28).

“É uma conquista muito significativa. Primeiro porque por trás disso há um treinamento árduo, que durou muito tempo e precisou de estudo de todos nós. Isso fez com que a gente crescesse profissionalmente e reflete no serviço que a gente presta à sociedade. Então, o cidadão que vai receber nosso serviço vai receber uma equipe mais preparada”, afirmou o Sargento Rhein.

Há 15 anos no Corpo de Bombeiros, Rhein foi o responsável por comandar a equipe que participou do desafio. Para ele, a partir de agora o trabalho e treinamento tendem a aumentar para a disputa no desafio nacional. “O trabalho aumento, além das nossas rotinas normais do quartel, a gente conseguiu uma vaga para disputar o nacional. O treinamento não pode parar e vai se intensificar mais para que a gente consiga representar bem o nosso estado”, concluiu.

Tenente Coronel Loureiro e Sargento Rhein

A equipe vencedora de Guarapari contou com sete componentes, que competem de forma voluntária. Em uma parceria com o Detran, os militares treinaram com veículos reais, após estudarem as fichas de avaliação. “A gente teve que estudar bastante. Nós participamos no ano passado e houve alterações. Tivemos que reaprender algumas coisas, ensinar outras e reorganizar a equipe. É um privilégio muito grande e uma honra, porque é uma equipe muito dedicada”, comemorou o Cabo De Oliveira, membro da equipe.

As conquistas e a vontade de treinar foram elogiadas pelo comandante do Batalhão, Tenente Coronel Loureiro. “Acima de tudo representa a força de vontade dos militares de Guarapari de estarem empre estudando e melhorando tecnicamente. Porque bons militares a gente tem toda a instituição, do Norte ao Sul. Mas o pessoal de Guarapari treinou com afinco, entre 2023 e 2024, sempre nas folgas treinando e aproveitando cada oportunidade.”

O coronel disse que agora a vitória também serve de inspiração para os outros militares. “Eles mostram um exemplo simples, de trabalho e estudo. O sucesso é uma mistura de estudo, trabalho, oportunidade e dom. Se não estiver trabalhando, estudando e se esforçando realmente não alcança”, completou.