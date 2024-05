Câmara de Guarapari oferece palestra sobre legislação eleitoral para cidadãos nesta quarta (15)

A Câmara Municipal de Guarapari, por meio da Escola do Legislativo “Professora Patrícia Corrêa Marques”, convida todos os Cidadãos Guaraparienses para um evento gratuito sobre as últimas alterações na legislação eleitoral para o ano de 2024. A palestra será ministrada pelo Dr. Renan Nossa Gobbi, Procurador-Geral da Câmara Municipal de Guarapari, especialista em Direito Eleitoral e Professor Universitário.

O evento acontecerá no dia 15 de maio de 2024, às 18h30, no Plenário da Câmara Municipal. Esta é uma oportunidade única para esclarecer dúvidas e se atualizar sobre as novas regras que impactam o Pleito Eleitoral deste ano.

A Câmara acredita que a informação é fundamental para o exercício da cidadania. Por isso, convida todos os interessados no processo político para participarem deste evento gratuito e se atualizarem sobre as novas regras eleitorais.

Sobre a Escola do Legislativo “Professora Patrícia Corrêa Marques”

A Escola do Legislativo “Professora Patrícia Corrêa Marques” é um órgão da Câmara Municipal de Guarapari que tem como objetivo promover a capacitação de servidores, munícipes e demais interessados em temas relacionados ao Poder Legislativo Municipal. A Escola oferece cursos, palestras, workshops e outros eventos gratuitos ao longo do ano.

*Com informações da Câmara Municipal de Guarapari.