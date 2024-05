Cerveja, música e gastronomia: 5º Ublues Beer Fest movimenta feriado em Anchieta

Fotos: divulgação/Prefeitura de Anchieta

Mais uma edição do Ublues Beer Fest irá movimentar o famoso balneário de Ubu, em Anchieta. O evento, que está na sua quinta edição, acontece neste final de semana, 30 de maio a 1º de junho, e terá fartura de cerveja artesanal, pratos típicos, música, além de estandes com comercialização de artesanato típico da região.

De acordo com os organizadores, será montada uma estrutura coberta, com estandes e um espaço gastronômico, que irá comercializar petiscos e comidas típicas, além de Beer Trucks, que irão oferecer o que há de melhor na produção de cerveja artesanal. Estarão presentes marcas de cervejas artesanais do município e do Estado e estandes de artesanato e alimentação em geral. A entrada durante todos os dias é gratuita.

Segundo o secretário de Turismo, Caio Mozer, o objetivo do festival é gerar renda aos empreendedores locais e divulgar os atrativos turísticos da região. “Nossa intenção é promover o município e seus atrativos, trazendo mais turistas para Anchieta, dessa forma, movimentando a economia local”, disse.

Confira a programação do Ublues Beer Fest 2024:

Quinta-feira, 30/05

16h – Abertura

20h – Banda Versão Pirata

23h – Cadu Caruzo

Sexta-feira, 31/05

16h – Abertura

19h30 – Grupo de Dança Os Brandarinos

20h – Banda Frequency

23h – Wander Dalton e Banda

Sábado, 01/06

12h – Abertura

18h – Banda TDG

20h – Henrique e Convidados

23h – Banda Urublues

*Com informações da Prefeitura de Anchieta.