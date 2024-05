Chegada de frente fria pode trazer ventos fortes para o litoral do ES, alerta Marinha

A Marinha do Brasil divulgou nesta terça-feira (28) um alerta para passagem de uma frente fria entre o litoral do Rio de Janeiro e Espírito Santo. Segundo o boletim, a mudança no tempo poderá trazer ventos forte, com intensidade de até 65 km/h, entre a amanhã de quarta-feira (29) e a noite de quinta (30).

De acordo com a coordenação de meteorologia do Instituto Capixaba de Pesquisa e Extensão Rural (Incaper), a frente fria vai se aproximar durante a tarde de quarta no Estado, com previsão de chuva na região Sul e parte da região Serrana. Durante a noite, há previsão de chuva no restante da região Serrana e na Grande Vitória.

Ao longo da noite, as nuvens aumentarão na metade norte do estado, mas não há expectativa de chuva. A temperatura deve cair, podendo chegar à mínima de 17° C em Guarapari.

Já na quinta-feira, feriado de Corpus Christi, o clima continua influenciado pela atuação da frente fria, que avança lentamente pelo Espírito Santo. Haverá muitas nuvens e previsão de chuva em alguns momentos do dia em todo o estado. A tendência de clima ameno se mantém com máxima de 25° C e mínima na casa dos 16° C.