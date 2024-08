Coluna Palavra de Fé: Elias, o representante

Foto: reprodução

O relato bíblico conhecido como a transfiguração é repleto de gloriosos mistérios. Nosso Senhor foi transfigurado diante de Pedro, Tiago e João. O rosto dele resplandecia como o sol e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Muitas lições podem ser tiradas desse evento. Jesus foi previamente consolado (Lc 9.31), pois falavam sobre a partida dele, que estava para se cumprir em Jerusalém. Os discípulos se encantaram com a notável manifestação espiritual e se esqueceram do ministério deles na terra, eis que quiseram preparar três tendas.

O destaque, no entanto, que aqui nos cabe é o que simboliza cada um deles: a figura de Moisés, representa a lei, enquanto a de Elias, representa os profetas. Que esplêndida cena espiritual: lei, profeta e a própria graça juntas. A grande verdade de que hoje podemos desfrutar, em pleno entendimento: Jesus é maior que a lei e maior que os profetas.

Quando Pedro apresentou a ideia das tendas, uma nuvem luminosa os envolveu. E da nuvem, o Pai disse: “Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi” (Mt 17.5). Como é precioso ler sobre a história do grande profeta Elias! Melhor ainda é discernir que toda Escritura Sagrada aponta para o Senhor Jesus. Portanto, Elias é o representante dos profetas e o Senhor Jesus é o dono de todos eles.