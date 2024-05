Coluna Palavra de Fé: Os corvos

A impiedade consumia a nação. Acabe e Jezabelformavam uma expressão elevada da malignidade. O juízo chegou, o tempo é de escassez. Deus envia o profeta Elias para o lado oriental, junto à torrente de Querite, fronteira com o Jordão. Eis a orientação divina: os corvos trarão alimento para o profeta. Pão e carne, pela manhã e ao anoitecer.

Detalhe: Levíticos 11:15 insere os corvos no rol de aves impuras. “Todo corvo, segundo a sua espécie.” A ordem é taxativa: corvo é ave impura. Segundo a lição de Gênesis 8:7, antes de soltar uma pomba da arca, Noé soltou um corvo. Isso porque o corvo não retornaria mais, n medida em que as águas baixassem a ponto das ossadas começarem a emergir. Corvo é símbolo da impureza. Qual será, portanto, o recado que o Senhor quer nos transmitir?

Muitas vezes a provisão divina não virá envelopada em boa aparência. Podemos estranhar a embalagem, mas o conteúdo sempre será apto para suprir nossas necessidades. Quando Deus ordena, até os corvos obedecem.

A autoridade de Deus não se dirige apenas aos anjos, seu soberano poder é no céu, na terra e debaixo da terra. Há fases na vida em que podemos ser alimentados por corvos, são as situações mais adversas. O Pai não está pactuando com a impureza, mas ensinando que a autoridade do Céu é absoluta em prover.