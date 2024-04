Coluna Palavra de Fé: Parte do remanescente

Foto: reprodução

A carta aos romanos é preciosíssima para nosso entendimento e fé. Nela, Paulo, o apóstolo, lembra também do profeta Elias. A razão de tal citação foi para sustentar a firme convicção de que Deus não rejeita o seu povo, a quem de antemão conheceu. Quando o profeta, no apogeu de sua angústia, afirma para Deus que o juízo deve vir sobre Israel, ele usa essas palavras lembradas por Paulo: “Senhor, mataram os teus profetas, arrasaram os teus altares, e só eu fiquei, e procuram tirar-me a vida” (Rm 11.3 e 1 Rs 19.10,24).

Paulo acrescenta a resposta divina: sete mil não dobraram os joelhos diante de Baal. Deus preservou um remanescente. Ao contrário do que pensava Elias, ele nunca esteve sozinho. Você também, nunca. Elias não era o único remanescente, mas parte dele. A mania exclusivista deve dar lugar para a ampliação da visão. Deus tem feito coisas lindas em lugares que nossos olhos nunca viram. Neste exato o segundo o Espírito Santo está agindo em todos os extremos da Terra.

João, nesse sentido, viu uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, e tribos, e povos, e línguas, que estavam diante do trono, e perante o Cordeiro (Ap 7.9). Quantas surpresas existirão no Céu! Deus tem reservado para si um remanescente, que assim como Elias, possa você fazer parte dele.