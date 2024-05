Coluna Palavra de Fé: Sonhos não envelhecem

Foto: reprodução

“Porque se chamam homens, também se chamam sonhos e sonhos não envelhecem”, disse o poeta apaixonado pela imensidão da vida. Milênios antes, celebrando os grandes feitos do Senhor, afirmou o salmista que “quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. ” (Salmo 126)

É bem possível que esse salmo esteja relacionado à volta do exílio da Babilônia, narrado no livro de Esdras, ocasião sem igual na história do povo de Israel. Mas, a verdade é que não precisamos ir à Mesopotâmia para encontrar o estado de exílio.

Exílio é estar longe de casa. O dicionário define o exilado como expatriado e como aquele que fugiu ou foi obrigado a fugir da convivência. Mas, talvez, hoje, o pior seja o “exílio de si”. Gente que se encavernou, que se trancou. Escondeu os próprios sentimentos, na tentativa de fugir de alguma coisa.

Nos exilamos dentro de nossas perdas, frustrações, maus negócios e crises. Tem gente em exílio dentro da própria casa, junto aos lindos talheres que não usa, das louças guardadas para a ocasião que nunca chega, dos tão belos cristais já empoeirados dentro dos baús.

Tem gente exilada em uma lágrima escorrida há muito tempo do rosto ou que não para de escorrer. A boa noticia é que “os que com lágrimas semeiam com júbilo ceifarão” (vs. 5) e que “quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes.” (vs. 6)

O melhor remédio para esse tipo de exílio é sonhar. E o Eterno é especialista em transformar lágrimas em sonhos. Certo é que alguma coisa aconteceu com o povo de Israel que as bocas cheias de amargura encheram-se de risos e as línguas de murmuração transformaram-se em júbilo. (vs.2)

O que eu acho que aconteceu? Eles reconquistaram a capacidade de sonhar. Porque, disse o salmista, “quando o SENHOR restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. ” (vs.1)

Então, a gente vai ao espelho, olha para as lágrimas e faz cara de quem sonha. A gente olha para o exílio com cara de restauração. Porque o Deus que restaurou a sorte de Sião, continua restaurando a nossa sorte e nos permitindo sonhar. Por isso: que o ano de 2019 seja repleto de sonhos!

É provável que nem todos se realizem. Mas, mesmo assim, eles servirão para nos tirar do exílio. As lágrimas virão, os anos vão passar, mas vamos continuar sonhando, porque, como disse o poeta, homens são feitos de sonhos e sonhos não envelhecem.

Com carinho e grande expectativa,

Pr. Raphael Abdalla