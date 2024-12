Coluna Palavra de Fé: Unidos para adorar

Foto: reprodução

O salmista nos lembra com júbilo: “Oh! Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união” (Sl133.1). Pertencer à igreja de Jesus é um sublime privilégio ofertado pela graça divina. Como não se emocionar com as palavras do Filho de Deus? Sobre unidade, ele ora ao Pai: “para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti; que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um” (Jo 17:21-23).

Somos um. Nos ensina a Palavra de Deus que “há um só Senhor, uma só fé, um só batismo; um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos” (Ef 4:5-6). Todos nós somos alcançados pela provisão divina. Nesse ambiente de unidade, o Senhor tem prazer em ordenar a benção e a vida para sempre (Sl 133.3). Desde a antiguidade, Deus prova seu amor e fidelidade conosco. De tal modo, ele sustentou o povo quarenta anos no deserto, nada lhes faltou; as suas roupas não se envelheceram e os seus pés não se incharam (Ne 9.21).

Unidade e provisão. Esses são os convites de Deus para os adoradores. Essas são as marcas da vida de quem adora ao Senhor em unidade. Ele é o Deus de toda provisão, fonte inesgotável de bênçãos, rio de água viva.