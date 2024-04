Com arte e gastronomia, Iriri Paixão Capixaba segue até amanhã (21) em Anchieta

Foto: divulgação/Prefeitura de Anchieta

O Iriri Paixão Capixaba segue até amanhã (21) em Anchieta. O evento, que teve início na sexta (19) reúne uma série de atrações que vão da gastronomia ao trabalho de artistas locais. A programação começa sempre às 17h com shows e outras apresentações artísticas.

Para a diretora da Associação Iriri Vivo, organizadora do evento, Andrea Braga, o Iriri Paixão Capixaba se mostra importante para promover a arte e a gastronomia local. “Será um final de semana de descanso e diversão. Fica o nosso convite para você descobrir o que Iriri tem de melhor. Como o nosso evento começa no fim da tarde, é possível aproveitar o dia na praia ou pela cidade, que é linda, e finalizar a noite no Iriri Paixão Capixaba,” disse.

Durante os três dias há oferta de pratos como porções de filé com fritas, peixe frito, varal de frango crocante, espetinho de costela, massas, moqueca capixaba e muito mais. Para a sobremesa, estará disponível o sorvete na chapa, entre outras opções. Os valores vão de R$ 10,00 a R$150,00.

Confira a programação:

Sábado (20 de abril)

17h – Abertura do evento ao público

18h – Apresentação de artes diversas com atores do município

19h30 – Apresentação musical com Wavilla

23h – Apresentação musical com Michele Freire

01h – Encerramento

Domingo (21 de abril)

17h – Abertura do evento ao público

18h – Oficina de desenho artístico para crianças

19h – Apresentação musical com Tom Oliver

22h – Encerramento

*Com informações do Governo do Estado.