Com mais de 100 vagas, Guarapari tem cursos profissionalizantes gratuitos exclusivos para mulheres

Foto: reprodução/Freepik

O Governo do Espírito Santo, através da Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti), abriu novas vagas exclusivas para mulheres no programa QualificarES, que oferece cursos profissionalizantes gratuitos. Em Guarapari, há mais de 100 vagas em diferentes áreas.

Os bairros São Gabriel, Santa Margarida, Itapebussu, Ipiranga e Adalberto Simão Nader receberão os polos de ensino. As vagas são para cursos de beleza, como maquiagem e cabelo; panificação; e administrativo. Confira os cursos e cada polo neste link.

Para se inscrever, as mulheres interessadas devem ser maiores de 16 anos, residirem no município onde o curso é ofertado e serem alfabetizadas. O prazo de inscrições segue até o dia 28 de maio no site do QualificarES. O resultado, com a relação das candidatas classificadas, será divulgado em 11 de junho. A previsão de início das aulas é no dia 18 de junho, com o término em 04 de setembro.

Confira o edital completo aqui.