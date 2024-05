Com nova pista, revitalização da ES-481 promete melhorias para a comunidade do Lameirão

Fotos: HM Comunicação

A comunidade do Lameirão, em Guarapari, recebeu, na noite dessa terça-feira (14), uma apresentação com detalhes da obra de pavimentação e restauração da rodovia ES-481, no trecho que liga o bairro ao contorno da cidade.

A reunião contou com a presença de moradores e líderes comunitários, do diretor-presidente do Departamento de Edificações e Rodovias do Espírito Santo (DER-ES), José Eustáquio de Freitas, do deputado estadual Zé Preto e vereadores do município.

A pavimentação da ES-481 é uma reivindicação antiga dos moradores do Lameirão. A estrada é responsável pela ligação dos dois ramos da ES-060, um no contorno e outra no litoral de Guarapari. Ela também margeia a Reserva de Desenvolvimento Sustentável Concha D’ostra, área de preservação permanente.

“Viemos apresentar o projeto já elaborado pelo consórcio que vai executar os 6km de pavimentação asfáltica nesse trecho da ES-060 até o litoral no Lameirão. É uma obra que tem um custo de quase R$ 10 milhões por quilômetro, um novo eixo de alto padrão que vai valorizar muito essa comunidade”, ressaltou o diretor-presidente do DER.

De acordo com o órgão, o novo traçado da ES-481 desvia o fluxo de veículos pesados das áreas urbanas e prevê a urbanização e revitalização do perímetro urbano da atual ES-481. A pista que será implantada está sendo dimensionada para uma velocidade diretriz de 60km/h, com faixas de rolamento de 3,30 metros de largura e acostamentos de 2 metros.

Residente da comunidade há 59 anos, a comerciante Maria Luiza Vieira Medeiros, do Bar e Restaurante da Maria, expressou satisfação ao ver a apresentação do projeto. “Nossa esperança é esse asfalto, e a chegada da obra para vai ser de muito valor para toda a comunidade”, disse.

José Eustáquio de Freitas, Zé Preto e Maria Luiza

A obra, de responsabilidade do Governo do Estado, está orçada em mais de R$ 58 milhões. O deputado estadual Zé Preto elogiou o trabalho do governador Renato Casagrande e elencou os benefícios das melhorias para a comunidade. “Vai ser uma obra de muita valia, muita importância e vai atender uma população que precisa muito e é muito sofrida. Com certeza, vai ser um dos investimentos mais valorosos e o povo vai receber com muito carinho”, afirmou.

Sem a pavimentação, a população do bairro tem enfrentado muitos problemas para transitar na estrada. “Quando chove vira barro, quando seca vira poeira. Fica intransitável. É mais importante para quem mora aqui do que para os trafegam. Irei cobrar com apreço essa obra, porque no final é importante que a comunidade seja beneficiada”, completou Zé Preto.

Para a implantação da ES-481 estão previstos a escavação de mais de 300 mil metros cúbicos de terra e rocha, e mais de 200 mil metros cúbicos de aterro. Ao todo serão movimentados o equivalente a mais de 25 mil caminhões de terra e rochas.

Ainda serão executados mais de 15 mil m² de pavimentação em blocos de concreto nos perímetros urbanos e aplicadas 12 mil toneladas de massa asfáltica, 6 mil metros de ciclovia e 4 mil metros de calçadas. O prazo para conclusão da obra é de aproximadamente de 1 ano e meio.