Com vagas em Guarapari, empresa abre processo seletivo para contratação de assistente administrativo

A empresa MGS – Minas Gerais Administração e Serviços deu início a um novo processo seletivo para contratação de assistente administrativo em 17 cidades capixabas. Com oportunidades em Guarapari, as vagas são para prestação de serviço terceirizado no Estado.

Segundo o edital, as vagas são para suprir cadastro de reserva, com um salário de R$ 1.739,84. As inscrições se iniciaram nessa segunda-feira (20) e seguem até 17 de junho no site www.ibfc.org.br. Para participar, os candidatos devem possuir ensino médio completo e conhecimentos de informática. A prova está marcada para o dia 21 de julho e será aplicada no município escolhido para atuação.

O edital completo está disponível neste link.