Corpo de jovem que desapareceu em Anchieta é encontrado na península de Meaípe

Foto: divulgação/Corpo de Bombeiros

O corpo do adolescente que desapareceu no último domingo (12) na praia de Maimbá, em Anchieta, foi encontrado na tarde dessa quarta-feira (15) na região da península de Meaípe, em Guarapari. A informação foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros. A vítima não foi identificada.

Segundo a corporação, a equipe de buscas foi acionada pelo apoio da Samarco, que vinha auxiliando no trabalho, com a informação de que o corpo havia sido encontrado na “barra de Meaípe”.

A equipe de bombeiros se deslocou com uma moto aquática, fazendo a recuperação do corpo, que foi retirado da água na Praia do Urubu. As polícias Militar e civil foram acionadas. A praia foi isolada e apenas os familiares permaneceram no local. De acordo com a Polícia Científica, o corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

Entenda o caso

Desde o último domingo (12), o Corpo de Bombeiros se mobiliza na busca pelo jovem, após atender uma ocorrência de afogamento na praia de Maimbá. Equipes foram encaminhadas ao local e as buscas se estenderam até o final do dia, mas o rapaz não foi encontrado. As buscas foram retomadas na manhã de segunda-feira (13) e se estenderam por todo o dia.

A equipe de mergulho realizou buscas submersas e buscas superficiais foram realizadas com o uso de moto aquática, quadriciclo e drone. Uma embarcação do Porto da Samarco auxiliou no período da tarde. As diligências foram retomadas na manhã de terça-feira (14), com uso de quadriciclo, embarcações e drone, e se estenderam até a tarde, sem êxito. Na manhã de quarta-feira (15), a equipe retornou e a vítima foi localizada à tarde.