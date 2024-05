Crescer Arte Viver: projeto oferece oficinas gratuitas para todas as idades em ONG de Guarapari

A Organização Não Governamental – ONG Crescer com Viver, localizada no bairro Adalberto Simão Nader, em Guarapari, está com um novo projeto que oferece oficinas gratuitas de capoeira, balé, dança street, violão e circo. O Crescer Arte Viver, patrocinado pela Unimed, através da Lei do Incentivo à Cultura, oferece 36 vagas para cada oficina, e todos, a partir dos sete anos podem se inscrever.

As oficinas de capoeira e balé já estão abertas, com aulas de capoeira às quintas das 16h30 às 17h30 e das 17h30 às 18h30, e de balé às sextas das 16h15 às 17h15 e das 17h15 às 18h15.

As inscrições podem ser realizadas diretamente na secretaria da ONG, que fica na Rua Lorraine Santiago Vieira, 372, Bairro Adalberto Simão Nader.

Crescer Com Viver

A ONG oferece oficinas de judô, karatê, taekwondo, dança, corte e costura, violão, artesanato, culinária, manicure, manutenção de computadores, informática básica, maquiagem, inglês e reforço escolar. Além das oficinas, são oferecidas assistência psicológica, orientação nutricional, jurídica e de higiene dental.

Mais informações: (27) 99711-6508