É hoje! Com ingressos esgotados, Baile da Sou promete noite inesquecível na Luazul

A Banda Happysom será uma das atrações da noite.

Neste sábado (25), às 21h, a Luazul Centro de Eventos vai abrir as portas para receber o público do Baile da Sou – a festa continua. De acordo com a organização, a comercialização de ingressos e mesas já foi encerrada.

O evento contará com interatividade e atrações como a Banda Happysom, DJ convidado, drinks, fotografia, plataforma 360° e Túnel Infinity, por exemplo. O buffet será completo, com bebidas inclusas e assinado pelo Villaggio Eventtos. “Preparamos uma noite completa, com diversão, interação, música boa e tudo que o público presente merece. Vamos estar entre pessoas queridas que prestigiaram o evento no ano passado e também com aqueles que não puderam participar da primeira edição, mas que marcaram presença para o próximo sábado. O baile se tornou uma agenda social importante e de destaque em Guarapari para o período”, reforça a diretora executiva da HM Comunicação e da revista Sou, Elisa Santos.

Sidnei Trancoso, Elisa Santos e Hamilton Garcia, sócios e diretores da HM Comunicação

Patrocinam o Baile da Sou: Sicoob Sul Litorâneo, Maple Bear, Espazzo Móveis Conceito, Moto Litoral, Exata Ecossistema Contábil, Multtt Farma, Máxime Centro Educacional, Escola Jesus Menino, Escola Rui Barbosa, Stylus Revestimentos, Wage Sistemas & Automação, Unilabfácil laboratório, Lopes Itamar Imóveis e Brilho das Noivas. Para, Hamilton Garcia, também diretor executivo da HM Comunicação, a realização do evento não seria possível sem essas parcerias e sem a confiança do público. “A HM Comunicação está muito feliz com a realização desse grande evento e boa parte dessa alegria que a gente vive é por termos encontrado no ambiente empresarial de Guarapari um apoio incondicional, tanto de patrocínio quanto interesse do público em nos prestigiar.”

O Baile da Sou – a festa continua terá cunho solidário e alimentos não perecíveis serão arrecadados para montagem e distribuição de cestas básicas para quem precisa.

Sou

A revista Sou está prestes a bater o número de 55 edições desde o lançamento em 2013. A publicação faz parte dos produtos feitos pela HM Comunicação, agência com mais de 20 anos de mercado entregando materiais publicitários impressos e digitais, e que também alicerça os veículos Folha da Cidade e folhaonline.es. “Ao longo de uma trajetória que está no 11º ano, a Sou acompanhou as tendências da comunicação visual sempre atenta aos temas de interesse do leitor; remodelação da marca e um novo site fizeram parte das novidades mais recentes da revista”, lembra Sidnei Trancoso, diretor de projetos da HM Comunicação.

Baile da SOU

Dia 25 de maio de 2024 – sábado 21h

Local: Luazul Centro de Eventos, Nova Guarapari