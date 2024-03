Edson Magalhães escolhe dois secretários como pré-candidatos à prefeitura de Guarapari

Emanuel Vieira, Edson Magalhães e Tamili Mardegan. Fotos: HM Comunicação.

Depois de muita espera e suspense, o prefeito de Guarapari, Edson Magalhães (PSDB), revelou na noite dessa segunda-feira (25) os nomes indicados como pré-candidatos à sua sucessão na eleição deste ano. O atual secretário de Obras Públicas, Emanuel Vieira, é o nome apoiado por Edson para o cargo de prefeito. Já a secretária de Educação, Tamili Mardegan, foi escolhida para compor a chapa como vice.

“Eu analisei muito bem sobre aquilo que deveria apresentar a Guarapari, e quis inovar. Pensei muito na cidade, nas pessoas que conhecem a nossa administração, os números e resultados. Foi aí que optei por dois servidores efetivos para que a gente possa responder à população em relação a todos os interesses da cidade”, explicou Edson.

O anúncio ocorreu em um auditório do Sesc Guarapari, lotado de apoiadores e correligionários. Após um discurso no qual relembrou os feitos de suas gestões à frente da administração municipal, Edson apresentou Tamili e Emanuel como seu pré-candidatos.

“Eu conversei, pesquisei e também olhei para dentro de casa. Temos pessoas maravilhosas no quadro da prefeitura, secretários competentes, mas achei que para esse pleito a melhor pessoa como pré-candidata à vice é a Tamili, que tem um zelo pela educação, é pacificadora e tem resultados maravilhosos. E o Emanuel, que tem uma vida ilibada também, um profissional, pessoa capaz de fazer as mudanças necessárias em Guarapari”, elogiou Edson, ao confirmar que conversou, de forma indireta, com um empresário e um comerciante para compor uma possível chapa, mas decidiu por nomes da própria administração.

A chapa foi criada em uma costura entre o PSDB, União Brasil – que filiará Emanuel -, e o PDT. Tamili ainda não definiu por qual partido disputará o pleito. O prefeito adiantou que conversa com outros dois partidos para ampliar a aliança eleitoral e deixou espaço aberto para novos apoios. “A partir de amanhã cuidaremos da chapa de vereadores dentro do PSDB e União Brasil, se chegarem outros partidos nós vamos dialogar.”

Quadros técnicos

Há 15 anos atuando como servidor da prefeitura de Guarapari, o engenheiro civil Emanuel Vieira comandou a secretaria de Obras Públicas entre 2011 e 2012, e retornou ao cargo no atual mandato de Edson. O pré-candidato disse querer dar continuidade aos trabalhos da atual gestão.

“Eu vejo que devemos permanecer no ritmo de desenvolvimento que estamos. Quero fazer investimentos na construção de escolas, unidades de saúde, ampliar a pavimentação e já estamos fazendo estudos para melhoramento de drenagem”, garantiu.

Emanuel revelou que conversou há algumas semanas com o prefeito sobre a possibilidade de assumir uma pré-candidatura, mas a decisão só foi tomada nos últimos dias, já que Edson também analisou outras possibilidades.

Nome bastante comentado nos bastidores para uma possível chapa, a professora e pedagoga Tamili Mardegan contou que as conversas definitivas para a pré-candidatura à vice foram recentes e prometeu manter o trabalho na Educação e trazer representatividade para a eleição.

“Nós dois somos servidores efetivos do quadro da prefeitura e isso é muito importante, é uma escolha técnica do prefeito para que a gente coloque nosso conhecimento à disposição. A minha parte sempre vai ser a educação, mas também a bandeira da mulher, que precisa estar nesse cenário, nós estamos carentes de mulheres na política e acho que é um momento fundamental para conquistarmos esse lugar”, afirmou.