Escola de Guarapari resgata história e cultura do congo na região

Foto: divulgação

Estudantes da Escola Estadual de Ensino Médio (EEEM) Dr. Silva Mello, localizada em Guarapari, produziram um minidocumentário sobre as histórias das bandas de congo no município. O projeto fez parte das atividades do primeiro trimestre da disciplina eletiva “Vamos dançar o congo: diálogos sobre a cultura local”, ministrada pelas professoras Thiara Bernardo Dutra e Gabriely Santana.

A eletiva teve o objetivo de resgatar a história do congo em Guarapari e promover o contato dos educandos com essa manifestação cultural, que constitui o patrimônio capixaba. Foram realizadas entrevistas com representantes locais, uma oficina e também uma aula de campo nas comunidades de Mucambo e Rio Claro, onde se encontram duas das bandas de congo mais tradicionais do município.

As atividades buscaram a compreensão dos alunos sobre o congo na prática, sobre os instrumentos e sua confecção, sobre a importância do congo para as comunidades tradicionais, bem como a oportunidade de exercitar as habilidades técnicas em uma produção audiovisual.

De acordo com as professoras responsáveis, as ações permitiram o contato com uma comunidade tradicional quilombola e proporcionaram um olhar mais humano sobre o congo, visto que é uma manifestação cultural que faz parte da história de vida de uma comunidade inteira.

A estudante Erika Gomes Nunes gostou da iniciativa. “A aula de campo feita pela eletiva foi perfeita, tanto pelo lugar quanto pelo aprendizado, entender sobre uma cultura diferente, aprender e ver a paixão, foi ótimo. O que posso dizer é que, para mim, foi muito legal entender a história do congo e ver essa cultura que muitos não conhecem”, relatou.

*Com informações da Secretaria de Educação do Espírito Santo.