Espírito Santo poderá captar R$ 450 milhões para investir em prevenção de desastres naturais

Mimoso do Sul foi fortemente afetada pelas chuvas neste ano. Foto: Taynara Nascimento/A Tribuna.

O Senado aprovou, nessa terça-feira (14), o relatório favorável que autoriza o Espírito Santo a captar US$ 86,1 milhões (cerca de R$ 450 milhões na cotação atual) para a execução do Programa de Gestão Integrada dos Recursos Hídricos e Revitalização de Bacias Hidrográficas do Espírito Santo. Dentre as ações previstas está o financiamento de projetos em cidades sob risco de desastres naturais. A captação dos recursos será realizada pelo Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (Bird).

O relatório aprovado pelos senadores é de autoria do senador Fabiano Contarato (PT). A iniciativa tem como objetivo melhorar a capacidade de resposta do estado aos eventos extremos da natureza, por meio da gestão dos recursos hídricos.

“Precisamos investir em obras para minimizar os impactos ambientais e aperfeiçoar meios técnicos e financeiros para responder a calamidades. Para isso, é necessário planejamento, fazendo com que os investimentos em melhoria na qualidade de vida das populações sejam sustentáveis ao longo do tempo. Os recursos que aprovamos hoje serão de extrema importância para que tragédias como a deste ano não repitam. O Espírito Santo já vem sendo fortemente impactado pelas mudanças climáticas”, destacou Contarato.

A medida também foi comemorada pelo governador Renato Casagrande (PSB). Em publicação no X (antigo Twitter), o chefe do Executivo estadual ainda complementou que o valor se soma à uma contrapartida do governo do Espírito Santo.

“O Senado aprovou hoje o nosso financiamento pelo Banco Mundial de 86,61 milhões de dólares para o Programa de Águas e Paisagens 2, focado em obras de adaptação às mudanças climáticas, recuperação de mananciais e bacias hidrográficas e fortalecimento institucional. Somados ao aporte de contrapartida do Governo do Estado, serão ao todo US$ 113,6 milhões. Mais um grande passo para a prevenção de desastres naturais!”

O Programa de Gestão Integrada dos Recursos Hídricos e Revitalização de Bacias Hidrográficas do Estado visa melhorar a gestão sustentável dos recursos hídricos e aumentar o acesso da população ao saneamento básico, assim como proporcionar o uso racional dos solos. A meta é promover uma gestão integrada sustentável das águas, solo e recursos através de intervenções nas áreas de recursos hídricos, drenagem, gestão de mananciais, recuperação da cobertura florestal, saneamento ambiental, gestão de riscos e prevenção de desastres.

*Com informações da Assessoria de Comunicação.