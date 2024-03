Festa da Imigração Italiana chega à terceira edição em Guarapari; confira a programação

Fotos: divulgação

Nos dias 13 e 14 de abril, a região de Buenos Aires, em Guarapari, recebe a terceira edição da Festa da Imigração Italiana. Realizada pela Associação de Moradores (Amproba), o evento vai contar com uma extensa programação com atrações artísticas e gastronômicas e tem a expectativa de reunir cerca de 15 mil pessoas durante os dois dias.

A Festa terá início ao meio-dia do dia 13 (sábado), com a abertura dos portões e da praça gastronômica, seguido de apresentação de grupos folclóricos tradicionais de outras regiões do estado e shows musicais. A festa ocorre no campo de futebol do bairro.

“A programação está bastante variada com atrações locais e típicas italianas. A novidade fica por conta do tombo da polenta que acontecerá no sábado e no domingo, além da tradicional Carretela del Vinho, onde a pessoa compra a taça e se serve de vinho durante a carretela”, destaca Dirceu Brambati, presidente da Amproba.

A festa com patrocínio de diversas empresas, como o Sicoob, e apoio da Prefeitura de Guarapari e do Governo do Estado.

