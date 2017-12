Greve Geral não deve afetar serviços públicos em Guarapari nesta sexta-feira

A Greve Geral convocada para amanhã (28) em todo o Brasil vai paralisar diversos setores importantes da economia e há muitos questionamentos sobre o que vai funcionar em Guarapari. De acordo com a apuração da reportagem do Folha da Cidade, poucos serviços serão afetados com a greve, sendo que os ônibus e o comércio funcionarão normalmente, assim como a prefeitura.

Agora pela manhã ficou definido pelo Sintrovig, sindicato que representa os motoristas e cobradores de ônibus, que o serviço vai funcionar normalmente. “Não houve tempo hábil para convocar uma assembleia e, por isso, não podemos aderir à greve geral”, informou o sindicato. A Expresso Lorenzutti confirmou que estará com 100% da frota nas ruas nesta sexta-feira.

O Sintrag, sindicato que representa os servidores municipais, também não vai aderir à paralisação. Tiago Magno, novo presidente da entidade explicou o motivo:

“Assumimos oficialmente o Sintrag esta semana e não havia tempo hábil para obedecer os trâmites para que a adesão fosse legal. Precisaríamos fazer uma assembleia para os servidores decidirem e depois publicar no Diário Oficial o resultado. Os servidores estão nos ligando a todo momento perguntado e a resposta é que não vamos aderir à greve. O servidor que estiver de férias, folga ou outra situação pode participar das manifestações se entender que deve, mas os demais precisam ficar atento ao fato de que o Sintrag não vai participar”, declarou Tiago.

O Sindicomerciários, que representa os funcionários do comércio em geral informou que a sede do sindicato fechará, mas que fica a critério de cada um decidir pela adesão à greve geral. Na tarde de ontem a CDL de Guarapari divulgou informativo explicando que o comércio funcionará normalmente.

O Sindibancários decidiu em assembleia pela adesão à greve geral, mas ficará a critério de cada funcionário participar ou não, portanto não é possível informar qual agência abrirá amanhã em Guarapari. A expectativa do sindicato é de que a adesão dos bancários seja grande.

Os professores da rede estadual e municipal, representados pelo Sindiupes, também aderiram à paralisação, mas ainda não foi informado o número de escolas em Guarapari que deixarão de funcionar.

A Prefeitura de Guarapari informou que as repartições públicas municipais abrirão normalmente. Sobre as escolas e unidades de saúde, ainda não ficou definido como funcionarão, mas até o fim do dia o município atualizará as informações. A Fórum e a Promotoria de Justiça de Guarapari ainda não definiu se funcionarão amanhã e o Cartório Eleitoral abre normalmente.