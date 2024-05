Grupo invade pátio do Detran e rouba sete motos no Lameirão, em Guarapari

Fotos: reprodução

Um grupo de sete pessoas invadiu um pátio contratado pelo Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES) no bairro Lameirão, em Guarapari, e furtou sete motocicletas na madrugada de terça-feira (21). Câmeras de videomonitoramento flagraram a ação, que durou cerca de 30 minutos.

A Polícia Militar informou que recebeu um chamado e uma equipe esteve no local, orientando que a empresa registrasse o boletim de ocorrência. De acordo com o Detran, o boletim foi registrado pela empresa responsável junto à Polícia Civil. Já o registro dos veículos recebeu comunicado de furto, o que favorece o monitoramento via Cerco Inteligente para possível recuperação e identificação dos criminosos.

O órgão ainda acrescentou “que os pátios contratados são obrigados, por contrato, a terem sistema de videomonitoramento, segurança 24h e seguro para esses tipos de eventualidades. E que está averiguando o ocorrido para tomar as devidas medidas contratuais para responsabilizar a empresa, caso tenha havido algum tipo de descumprimento das obrigações acordadas entre as partes”.

Também procurada, a Polícia Civil informou que as diligências da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Guarapari estão em andamento e para que a apuração seja preservada, detalhes não serão repassados.