Grupo Rerigtiba comemora mês do teatro com diversas atividades em Anchieta

O Grupo de Teatro Rerigtiba comemora, entre os dias 27 e 30 de março, o mês do teatro, com a 4ª edição do evento “Março, mês do teatro”, que tem o objetivo de celebrar a arte, promovendo a formação de plateia e difundindo o teatro em Anchieta e região.

A iniciativa também celebra o dia mundial do teatro, comemorado nesta quarta-feira (27). A data foi criada para homenagear e divulgar a linguagem artística internacionalmente.

A programação da edição deste ano do evento vai contar a apresentação de espetáculo teatral, cinema, oficina e workshop. Totalmente gratuito, o “Março, mês do teatro” acontece no Espaço Cultural Rerigtiba, na Avenida Oliveira, 334, Justiça II.

Para mais detalhes sobre o evento, e como participar, entre em contato com a equipe do Grupo Rerigtiba pelo WhatsApp (28) 98811-8468 ou siga as atualizações nas redes sociais do grupo. @grupodeteatrorerigtiba.

Confira a programação:

Espetáculo “Janelas”. Foto: Telma Amaral/divulgação.

27/03 – Espetáculo Teatral: “JANELAS”, com o Grupo Rerigtiba. Horário: 19h. Classificação: 12 anos. JANELAS é um jogo cênico de imaginação guiado por três máscaras que relacionam seus modos de fazer as coisas e seus afetos, procurando compartilhar com a plateia a simplicidade e o encantamento de alguns momentos do convívio humano.

28/03 – CineClube da Cidade: Exibição do filme “Um Limite Entre Nós”, Horário: 19h. Classificação: 12 anos. Um filme baseado na peça teatral homônima escrita por August Wilson, ganhadora do prestigiado prêmio Pulitzer de Melhor peça teatral em 1985. O filme aborda a questão racial e promove uma reflexão acerca de aceitar as pessoas como elas são, não como concebemos, um desafio constante para a sociedade.

Luiz Carlos Cardoso Rafaella Vagmaker

29/03 – Oficina “Da Gestão à Produção Cultural: aprimorando o olhar”, ministrada por Rafaella Vagmaker. Horário: 14h às 18h. Voltada para interessados em gestão cultural e artistas das diversas linguagens. A oficina apresenta a gestão cultural como uma ferramenta básica para o desenvolvimento da produção cultural nos trabalhos de grupos artísticos e artistas independentes.

30/03 – Workshop de Iniciação Teatral, com Luiz Carlos Cardoso. Horário: 14h às 17h. Para maiores de 16 anos. A oficina vai permitir aos participantes serem atravessados por uma experiência de construção de personagem, de ator, de cena e do entendimento do artista como ser criativo e criador do seu próprio tempo/espaço.