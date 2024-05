Guarapari anuncia vacinação contra poliomielite e libera doses contra influenza para toda a população

Foto: reprodução

A Prefeitura de Guarapari anunciou o início da campanha de vacinação contra a poliomielite a partir da próxima segunda-feira (27). O Programa Nacional de Imunizações (PNI) recomenda a vacinação de crianças a partir de 2 meses até menores de 5 anos de idade.

A secretária municipal de Saúde, Alessandra Albani, ressaltou a importância da campanha para evitar a reintrodução do poliovírus no país e trabalhar rumo à erradicação total da doença. Além disso, a ação busca garantir que todas as crianças tenham acesso à vacina, reduzir a quantidade de crianças não vacinadas, aumentar a cobertura vacinal e promover uma distribuição mais justa da imunização.

“É fundamental que todos se envolvam na campanha, assegurando que todas as crianças sejam vacinadas e que os objetivos de saúde pública sejam alcançados. Juntos, podemos fazer a diferença na prevenção e controle dessa doença devastadora”, enfatizou.

Influenza

A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) também confirmou a liberação das doses do imunizante contra a gripe para todas as pessoas acima de 6 meses de idade. Segundo o órgão, a campanha já está disponível nas unidades de saúde do município.

Confira os locais e horários de vacinação:

Unidade de Setiba, de segunda a sexta, das 07h30 às 12h e das 13h às 15h30

Unidade de Santa Mônica, de segunda a sexta, das 07h30 às 11h30 e das 13h às 15h30

Unidade de Perocão, de segunda a sexta, das 07h30 às 11h e das 13h às 15h

Unidade de Jabaraí, de segunda a sexta, das 07h30 às 11h30 e das 13h às 15h

Unidade Adalberto, de segunda a sexta, das 07h às 11h e das 13h às 15h

Centro Municipal de Saúde, no Itapebussu, segunda, terça e quinta, das 07h30 às 12h e das 13h às 15h. Na quarta-feira, das 13h às 15h

Unidade de Camurugi, segunda, terça, quarta e sexta, das 07h30 às 11h e na quinta-feira, das 07h30h às 11h e das 13h às 15h

Unidade Bela Vista, de segunda a sexta, das 08h às 12h e das 13h às 15h

Dr. Roberto Calmon, no Centro, de segunda a sexta-feira, das 07h30 às 11h e das 12h às 15h

Unidade CAIC, Coroado, segunda e sexta-feira, das 08h às 11h e das 13h às 15h

Unidade Kubitschek / Ipiranga, de segunda a sexta, das 07h30 às 11h e das 13h às 15h

Unidade de Meaipe, de segunda a sexta, das 08h às 11h

Unidade de Reta Grande, de segunda a sexta-feira, das 07h30 às 10h30 e das 12h às 15h

Unidade de Todos os Santos, de segunda e sexta, das 08h às 15h

Unidade de Rio Claro, terça e quinta, das 08h30h às 12h e das 13h às 14h30

Unidade de Samambaia, sexta-feira, das 08h às 12h e das 13h às 14h30

Unidade de Buenos Aires, na penúltima quarta-feira do mês, das 09h às 12h e das 13h às 14h30

Unidade Baia Nova, na última quarta-feira do mês, das 09h às 12h e das 13h às 14h30

Unidade de Amarelos, segunda-feira, das 08h às 12h e das 13h às 15h

*Com informações da Prefeitura de Guarapari.