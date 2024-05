Guarapari prolonga comemoração e terá Festa da Cidade e Moto Rock na mesma semana

Fotos: arquivo

Guarapari vai somar dois dos principais eventos do calendário da cidade para ampliar as comemorações do aniversário do município, comemorado em 19 de setembro. A ideia é realizar a Festa da Cidade e o Moto Rock na mesma semana. Para isso, o encontro de motociclistas foi reagendado e acontecerá nos dias 20, 21 e 22 de setembro.

A informação foi adiantada pelo secretário de Turismo, Empreendedorismo e Cultura, Edgar Behle, e confirmada pelo presidente da Associação dos Motociclistas de Guarapari (AMG), Hiago Mouraes.

“Nosso evento ocorrerá logo após a Festa da Cidade, que se encerrará no dia 19 de setembro. Será uma excelente oportunidade para prolongar as celebrações em Guarapari, oferecendo ainda mais entretenimento tanto para o público local quanto para os visitantes”, afirmou Hiago.

A iniciativa partiu da prefeitura em uma tentativa de diminuir os custos da estrutura utilizada nos dois eventos. “Como o dia da cidade acontece em uma quinta-feira, talvez nós adiantemos um dia – na quarta -, deixamos a quinta para as ações sociais e celebrações religiosas e os dias seguintes ficariam para o Moto Rock”, detalhou Edgar Behle.

O secretário ainda revelou a intenção de trazer uma atração nacional para atrair o público das duas vertentes. “A gente procura chamar uma atração mais voltada ao pop/rock , que agrade a todos, e acabamos contribuindo com um festa de quarta a domingo”, completou.

Moto Rock a todo vapor

Com a novidade deste ano, os organizadores do Moto Rock estão otimistas com o público, que deve ultrapassar o número da edição passada. “No ano passado, tivemos mais de mil moto clubes e moto grupos inscritos, e cerca de 75 mil pessoas frequentaram o evento durante os três dias. Este ano, a previsão é bem otimista. Esperamos aumentar ainda mais o número e receber pelo menos 85 mil pessoas durante toda a realização do evento”, estima Hiago Mouraes.

Segundo ele, a programação já está sendo preparada para agradar as milhares de pessoas que passarão pelo espaço montado na Praia do Morro.

“Teremos várias bandas de rock, tanto da cidade quanto de outros estados, garantindo uma grande variedade de estilos e performances. Além disso, haverá muita cerveja gelada, cerveja artesanal, vários food trucks, barracas de alimentação, diversos expositores e lojas voltadas para o público motociclista, oferecendo produtos e serviços exclusivos”.

O crescimento do evento, que é considerado o maior do Estado, tem animado os organizadores. “Estamos caminhando para a nossa décima edição e, como todos os anos, estamos nos esforçando para entregar um evento maior e melhor para a população, os amantes do motociclismo e os adeptos a esta forma de vida que é ser motociclista. Estamos muito empolgados com o crescimento e a evolução do nosso Moto Rock Guarapari e ansiosos para compartilhar essa experiência incrível com todos os participantes”, concluiu Hiago.