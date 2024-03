HIFA vai levar ciência da felicidade aos pacientes

Fotos: divulgação

No Dia Internacional da Felicidade, 20 de março, o HIFA mais uma vez inovou com o objetivo de se tornar um hospital cada vez mais feliz ao lançar a segunda etapa do Programa BeHappier. Agora, o intuito é contemplar 100% dos colaboradores, pacientes e também acompanhantes. A expectativa da gestão da instituição, além de aumentar o FIB (Felicidade Interna Bruta), ou seja, o nível de felicidade dentro do ambiente de trabalho, é também impactar positivamente os pacientes com as intervenções nas unidades de internação.

“A primeira etapa do programa trouxe excelentes resultados e nos mostrou que estamos no caminho certo. Pessoas felizes atendem melhor, são mais empáticas e mais humanas e são profissionais assim que buscamos, pois os nossos pacientes precisam e merecem desse acolhimento.”, ressaltou a gerente geral de estratégia e desenvolvimento corporativo, Verônica Moten.

E por falar em pacientes, agora eles também serão diretamente impactados com o programa. A Luciana Clemente que teve COVID 19 e ficou em estado grave na UTI Adulto do HIFA Aquidaban ficou feliz com a novidade. “Antes do programa eu já fui positivamente impactada com o super atendimento da equipe do HIFA. Eles foram verdadeiros anjos, me incentivando, me dando força até quando eu estava sedada. Eles falavam baixinho no meu ouvido, me lembrando que a minha filha estava aqui fora me esperando. Tenho certeza que agora eles terão mais ferramentas para um atendimento ainda melhor”, disse.

O Superintendente, Jailton Pedroso, reforçou o quanto o hospital tem investido em ações que beneficiam pacientes e colaboradores.

O presidente do HIFA, Sr. Winston Roberto, convidou a todos a celebrar a alegria e a felicidade e lembrou que “a verdadeira felicidade está naquilo que a gente faz com prazer. Somos apaixonados em promover saúde e não há nada mais gratificante do que fazer o bem”, ressaltou.

Sobre o programa BeHappier

Em sua primeira etapa, o Programa teve a versão piloto lançada em 2022 com participação de cerca 100 colaboradores que vivenciaram uma verdadeira imersão de seis meses onde foram praticados hábitos como gentileza, atividade física, relacionamento, metas, meditação e gratidão.

A Flávia da Veiga, especialista em Felicidade em fundadora do Programa, explicou que o trabalho será realizado tanto por meio de videoaulas e uso de aplicativo como através de dinâmicas e intervenções nas unidades de internação. “Chegou a hora de levar a ciência da felicidade e impactar a vida também dos pacientes. Será incrível”, disse animada.

*Com informações da Assessoria de Comunicação do HIFA.