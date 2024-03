Ideally apresenta novo empreendimento Eco Villa Fratteli em Buenos Aires, Guarapari

Fotos: Photo Life

A Ideally Construtora apresentou o seu novo projeto para a região das montanhas de Guarapari: o Eco Villa Fratelli, localizado em Buenos Aires. O empreendimento vai unir lazer, conforto e uma conexão com a natureza em um novo conceito de Eco Living. O lançamento aconteceu na noite dessa quarta-feira (28) em evento para corretores imobiliários, convidados e imprensa.

Situado a apenas 15 minutos das praias da cidade, o Eco Villa Fratelli promete uma experiência única em um condomínio que vai contar com 16 chalés de dois quartos, sendo uma suíte, sala integrada com cozinha, banheiro social, deck gourmet e duas vagas de garagem. O empreendimento ainda vai contar com uma Vila Gastronômica formada por parceiros como a Cervejaria Buena Vista e o Carvoeiro Brasa & Bar.

Durante o evento de lançamento, foi apresentado um chalé todo mobiliado e decorado. “Criamos um projeto sem perder o charme da arquitetura, algo diferente, nada convencional de montanha, fora do padrão. Um chalé mais modular com decoração mais limpa, mais dinâmica, harmonizando com a natureza belíssima da região”, explicou Christian Vieira, arquiteto que assina o projeto.

Os sócios no empreendimento, Rodolfo Mai e Thiago Gobbi, pensaram em destacar as belezas naturais da região para criar um conceito singular para o projeto. “Pensamos em um conceito que demonstrasse as belezas, valorizamos a água, a mata, fizemos uma arquitetura muito bonita e estamos muito satisfeitos com o resultado”, afirmou o diretor e sócio proprietário da Ideally, Rodolfo Mai.

Os sócios no empreendimento, Thiago Gobbi e Rodolfo Mai. Fotos: HM Comunicação.

O advogado Thiago Gobbi celebrou a parceria ao lado do amigo de longa data e revelou como a ideia do empreendimento surgiu. “Antes de ser advogado, sou amigo do Rodolfo. Então, a gente aprende com os bons. A ideia começou como uma brincadeira e, em determinado momento, ele falou ‘vamos achar alguma coisa para fazer aqui em cima’, daí eu só segui as coordenadas dele”, contou.

Para Rodolfo, o retorno do público sobre o investimento na região demonstra um excelente trabalho na concepção e execução do trabalho. “Nós ficamos muito felizes, porque é um investimento que valoriza a região. É algo diferente, bem pensado, com uma arquitetura bem elaborada por um arquiteto renomado. Ficamos muito felizes com esse resultado e o sucesso está aí, com as pessoas elogiando”, concluiu.

O Eco Villa Fratelli está em construção, sendo três chalés já em fase de conclusão. Mais detalhes sobre o empreendimento podem ser encontrados na página do Instagram @ecovillafratelli ou com corretores imobiliários.