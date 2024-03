Iema lança primeira trilha virtual 360º do Parque Estadual Paulo Cesar Vinha, em Guarapari

Foto: reprodução

Imagine fazer uma trilha em um parque estadual sem sair de casa? A experiência já é possível no Parque Estadual Paulo Cesar Vinha (PEPCV), em Guarapari. O Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema) lançou, em sua plataforma on-line de dados ambientais GEOIEMA, a primeira trilha virtual 360º, com a possibilidade de passear pela Trilha da Restinga. Com 2,487 metros de extensão, a trilha sai da sede do parque, passa pelos alagados, vegetação fechada, segue em paralelo com a praia até sair na Lagoa de Caraís, que fica próxima ao mar.

O trabalho das trilhas virtuais 360º está sendo desenvolvido pela equipe de Geomática da Gerência de Recursos Naturais do Iema e tem como objetivo realizar a virtualização de todas as trilhas dos Parques Estaduais do Espírito Santo. Atualmente, o Estado é gestor de 17 Unidades de Conservação Estaduais, sendo que cinco são Parques Estaduais abertos à visitação.

A próxima etapa é finalizar todas as trilhas do PEPCV para ter o primeiro Parque Estadual com todas as trilhas virtuais 360º disponibilizadas no GEOIEMA. “O principal objetivo das Trilhas Virtuais 360º é levar o ambiente das trilhas até as pessoas, de forma fácil, interativa e prática, especialmente para pessoas que têm dificuldade de locomoção e que desejam saber como são as trilhas nos Parques”, ressaltou o coordenador de Geomática do Iema, Pedro Ronchi.

O Parque Estadual Paulo Cesar Vinha possui seis trilhas: Trilha da Restinga (2.487m); Trilha da Capivara (1.632 m – aquática), Trilha do Tropical (1.097m), Trilha do Alagado (498m), Trilha da Clúsia (137m) e a Trilha do Mirante da Lagoa de Caraís (133m). Ao todo o Parque tem quase 6 quilômetros de trilhas (5.984 km). O PEPCV é o único Parque no Estado que conta com trilha aquática, a Trilha da Capivara, cujo percurso é feito pelo leito da Lagoa de Caraís.

Para fazer a Trilha 360º, a equipe utilizou uma Câmera Insta360º de 1 polegada, que foi adquirida com o Prêmio de Inovação Tecnológica do Governo do Estado, recebido no Inoves.

Um técnico percorreu toda a extensão de 2.487 metros da trilha com a câmera acoplada a um bastão de selfie e realizou as imagens em formato de vídeo. Após a obtenção das imagens, o vídeo foi dividido em partes onde os trajetos escolhidos apresentam feições ambientais interessantes e peculiares. Posteriormente, os vídeos foram convertidos em formato compatível para serem publicados no GEOIEMA.

Serviço:

Trilha virtual 360º do Parque Estadual Paulo Cesar Vinha

Acesse: http://geo.iema.es.gov.br/

Clique na opção do Menu “Trilhas 360º”, selecione a opção “Trilha da Restinga”, aproxime no mapa e clique em uma das “bolinhas” escrito 360º para acessar o local.

*Com informações do Governo do Estado.