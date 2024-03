Igreja de Guarapari levará voluntários para mutirão de limpeza em Mimoso do Sul

Solidariedade! Essa a intenção do pastor Eduardo Santos, da igreja Catedral de Guarapari quando reuniu voluntários para desembarcarem em Mimoso do Sul, uma das cidades capixabas mais atingidas pelas últimas chuvas, com muitos desabrigados e óbitos registrados.

“Nossa igreja é um ponto de arrecadação em Guarapari até hoje. Iremos pessoalmente a Mimoso do Sul nessa quarta-feira (27), com mais de 50 pessoas, porque além de levar doações de roupas, água mineral, produtos de limpeza, alimentos e cerca de 400 marmitex prontas para servir, nós passaremos um dia todo no município para ajudar no mutirão de limpeza. Já contactamos a Defesa Civil e nos foi autorizada a entrada para fazer essa ação”, explicou o pastor.

Foto: divulgação. Mimoso do Sul. Foto: Taynara Nascimento/A Tribuna.

Até a contagem dessa segunda-feira (25) a Catedral já havia arrecadado seis toneladas de alimentos, 300 litros de produtos de limpeza e milhares de garrafas de água mineral. Para o mutirão de limpeza, a congregação está pedindo doações de vassouras, rodos e mais marmitex.

Serviço

Endereço: Igreja Catedral – Avenida Padre José de Anchieta, 720, Aeroporto – em frente a Pedreira

Facebook: @IgrejaCatedralGuarapari