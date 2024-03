Igreja Matriz prepara encenação da Paixão de Cristo na praça do Radium Hotel, em Guarapari

Foto: divulgação

Tradição realizada em todo o mundo como parte das celebrações da Semana Santa, a encenação da Paixão de Cristo acontece mais uma vez neste ano na praça do Radium Hotel, em Guarapari, nesta sexta-feira (29), a partir das 19h30. Este será o quarto ano de apresentação do espetáculo na cidade.

No elenco e retaguarda da peça, cerca de 70 componentes fazem parte do trabalho que reproduz o momento da crucificação de Jesus. “A grande maioria são jovens do EJC (Encontro de Jovens com Cristo) e adultos da Paróquia Nossa Senhora da Conceição e alguns convidados de outras Paróquias (São Pedro e BAPE)”, detalha Luana Cristina Vieira, coordenadora geral do EJC da Matriz Nossa Senhora da Conceição.

A encenação será seguida da Procissão do Senhor Morto até a Matriz no Centro. A Sexta-feira Santa contará ainda com outras atividades para os fiéis, como Ação Litúrgica, no sábado (30) haverá Vigília Pascal, e no Domingo de Páscoa a programação será repleta de Missas.

Confira a programação completa: