Mais chuva no ES: Guarapari e outras 65 cidades recebem novo alerta do Inmet

Foto: Arquivo folhaonline.es

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) divulgou, na manhã desta segunda-feira (25), um novo alerta amarelo de perigo potencial para chuvas intensas em 66 cidades capixabas, incluindo Guarapari, Anchieta e Alfredo Chaves. O alerta é válido até 10h desta terça (26).

Segundo o instituto, há previsão de chuva entre 20 e 30mm ou até 50mm no dia, ventos intensos, de 40 a 60 km/h.

O boletim meteorológico também abrange municípios do sul do Estado, que têm sido afetados pela força das chuvas nos últimos dias. Mimoso do Sul, Apiacá e Bom Jesus do Norte, além de outros municípios da Grande Vitória, como Vila Velha e Vitória receberam o alerta.

O instituto ainda alerta para que em caso de rajadas de vento, as pessoas não se abriguem debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacionem veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda; pede também que evitem usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada. Mais informações podem ser obtidas junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).