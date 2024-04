Meaípe e Todos os Santos receberão novas obras da prefeitura de Guarapari

Prefeito vai assinar ordem de serviço para conclusão da orla de Meaípe. Foto: divulgação.

A Prefeitura de Guarapari, por meio da Secretaria de Obras Públicas (Semop), realiza nesta semana duas cerimônias de ordem de serviço para importantes obras na cidade. A primeira é a de conclusão da urbanização da orla de Meaípe, que acontecerá amanhã (03), às 19h30, no restaurante Caranguelua.

A segunda ordem de serviço que o prefeito irá assinar será na próxima quinta-feira (04), às 18h, no salão comunitário da igreja católica, para início da obra de asfaltamento do trecho de Santa Luzia a Todos os Santos.

A conclusão da urbanização da orla de Meaípe é aguardada com muita expectativa por comerciantes locais, moradores e turistas, e o prefeito Edson planeja realizar o primeiro festival de frutos do mar em Meaípe.

A obra de asfaltamento e drenagem do trecho de Santa Luzia a Todos os Santos é uma obra muito desejada pelos moradores da região, que contam com essa obra para facilitar o escoamento de suas produções. Para Edson Magalhães a região de Todos os Santos é muito bela e ajudará na expansão do turismo de montanhas no município.

Ordem de serviço de conclusão da obra de Urbanização da Orla de Meaípe.

Data: 03/04/2024 – 19h30

Local: Caranguelua Rua Izaltino Alves de Souza, 26 – Meaípe, Guarapari – ES

Ordem de serviço de drenagem e pavimentação da estrada que liga Santa Luzia a Todos os Santos.

Data: 04/04/2024 – 18h

Local: Salão comunitário de Todos os Santos ao lado da Igreja católica da comunidade.

*Com informações da Prefeitura de Guarapari.