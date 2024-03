Meninos de Guarapari são selecionados para teste de futebol no Flamengo

Os guaraparienses Benjamin da Silva Guisso, de oito anos, e Islan Thaison, de 11 anos, foram selecionados para participarem de um teste de futebol no Clube de Regatas do Flamengo, no Rio de Janeiro.

Benjamin Guisso

“Durante uma seletiva em dezembro de 2023 promovida pelo RT10, time onde treina, no Campo Aliança no bairro Aeroporto, com a participação de aproximadamente 200 crianças, Benjamin foi escolhido”, contou o pai, Weslley Jesus Guisso.

Foi brincando na praia com os irmãos e amigos que Weslley descobriu o dom de Benjamin para o futebol. “Matriculei meu filho no Complexo Esportivo e lá teve aulas em várias modalidades e desenvolveu bem o conhecimento corporal. Mas foi no futsal que Benjamin se destacou e logo foi encaminhado para treinos específicos, onde apresentou ser consciente e inteligente com passes precisos em jogos coletivos”.

Com sete anos, o professor e proprietário da escolinha de futebol R10, Tiago Ribeiro viu o jogador em ação nos treinos e o convidou a participar de um projeto para iniciar um time de competição. “Ele gosta é de “brincar”, participar, tanto que vai até no gol. Joga em quadra de futsal, quadra de fut7 com grama sintética e em campo tradicional. Posiciona-se na lateral esquerda ou ala esquerda, se preciso ou orientado se sai bem em outras posições com movimentação, velocidade e maturidade. Ele entende o jogo”, frisou Weslley.

Islan Thaison

Conhecido como Pelezin, Islan participou de uma competição em novembro do ano passado onde estava um olheiro do Flamengo. O jogador foi selecionado para um teste no clube. “Ele sempre gostou de futebol, iniciou aos 7 anos em um projeto do bairro Bela Vista. Aos 8 anos inscrevi ele na escolinha SDC, foi quando Islan começou a participar de alguns torneios e chamado para integrar campeonatos”, relatou a mãe, Jadylla Sotnas.

Atualmente jogando no projeto social Festival do Rei, Islan foi convidado para o time após fazer um “golaço” em um torneio, como descreveu a mãe, e foi passando por testes até chegar o convite para o Flamengo. “No torneio Tio Chico ele foi convidado para defender o time Festival do Rei. Depois aconteceu uma seletiva em uma escolinha de futebol aqui em Guarapari, no bairro Aeroporto e ele passou. Por último o convidaram para participar da Copa Guri, em Anchieta, defendendo o time de Alfredo Chaves. Nesse dia o olheiro do Flamengo confirmou o convite para a seletiva no time”.

Ajuda

O teste de Benjamin acontece no dia 15 de abril. Ele precisará ficar com pelo menos um responsável por cerca de quatro dias no Rio de Janeiro. O valor aproximado que necessita é de R$ 3 mil, quem puder ajudar.

PIX da vaquinha: [email protected]

PIX do pai: [email protected]

A seletiva de Islan inicia no próximo final de semana, 31 de março. Ele também precisará ir com pelo menos um responsável e a previsão é que permaneça cinco dias na capital carioca. A ajuda pedida é para estadia, gasolina e alimentação.

PIX: CNPJ 53.729.492/0001-17

53.729.492/0001-17

Associação Festival do Rei

Banco: Sicoob