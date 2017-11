Mostra Cultural movimenta Anchieta a partir de hoje (08)

Três dias de muita cultura, com exposições, teatro, poesia, danças e manifestações culturais. Assim está Anchieta a partir de hoje (08) até o dia 10 de novembro, quando será promovida a 1º Mostra Cultural. O evento será realizado no Centro Cultural da cidade com uma vasta programação.

A abertura será nesta quarta, às 18h, com declamação de poesias pelo artista Marco Antônio Soledade. Em seguida acontecem apresentações de balé e oficinas de violão e violino, com participação da banda Cras Music. A noite será encerrada com apresentação da peça teatral ‘Auto da Assunção’.

Já na quinta (09) a programação inicia a partir das 09h com abertura de exposição fotográfica e, se encerra à noite com teatro, poesia, varal literário, apresentação musical e capoeira.

Na sexta (10) haverá exercício teatral, declamação de poesias, apresentação de danças contemporâneas e teatro. A programação continuará até às 20h, quando irá acontecer a apresentação da peça teatral ‘Dona Morte, quem é você?’, produzida, dirigida e interpretada pelo grupo TEC.

De acordo com o secretário de Turismo, Edson Vando de Souza, a iniciativa busca fortalecer a cultura local e valorizar os artistas da terra. O evento é organizado pela Secretaria de Turismo e Gerência de Cultura.

As fotos da exposição são de diversos autores, participantes de um concurso fotográfico realizado pela Gerência de Comunicação no início do ano. As imagens retratam pontos turísticos e peculiaridades do município.

Programação

Quarta-feira | 08/11

18h- Abertura – Poesia (Marco Antônio)

18h às 22h- Instalações (teatro e balé), oficinas de violino e violão e Cras Music

19h30- Teatro com a Paróquia Nossa Senhora da Assunção – Auto da Assunção

Quarta-feira | 09/11

09h- Abertura das Exposições

09h às 11h- Espaço Biblioteca Municipal – Conversando com o autor Evaldo Alves D’Assunção

09h50- Poesia

10h- Teatro do Pesms – A Fantástica Mala Pesms de Educação em Saúde

14h- Dança com a Escola de Balé Contemporânea

14h às 16h- Espaço Biblioteca Municipal

14h50- Poesia com Maria Eugênia Andrade

15h- Apresentação de dança de salão (bolero)

16h30- Exposição – varal literário e fotográfico

18h às 20h- Apresentação musical: Coral Bambini D’Pongal, alunos da Associação Pestalozzi e Quarteto de Sax

20h- Capoeira e manifestações culturais

Quarta-feira | 10/11

09h- Exposições

09h às 11h- Espaço Biblioteca Municipal

09h50- Poesia

10h- Exercício teatral com a professora Andréia

13h40- Poesia

14h- Dança Contemporânea

14h às 16h- Espaço Biblioteca Municipal

14h50- Poesia

15h- Teatro com professor Roger – O Pequeno Príncipe

17h- Poesia – Nealdo Zaidan

18h- Teatro com professor Edinho – esquetes

18h50- Poesia – José Roberto Barbosa

19h- Música- professor Jermias e Cris e Luciano

20h- Apresentação teatral com o grupo TEC – peça: Dona morte, quem é você?