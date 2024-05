Mutirão de limpeza do manguezal de Guarapari acontece nesta quinta (30)

Foto: reprodução

O Sinestesia – Criatividade Coletiva, através da Orquestra de Ukuleles e Percussão Sustentável (Oups), realiza nesta quinta-feira (30), feriado de Corpus Christi, uma ação de educação ambiental e preservação em Guarapari: a remada ecológica para limpeza de parte do manguezal do canal da cidade.

A ação terá início às 07h30 e término previsto para as 12h, e conta com apoio logístico da Capitania dos Portos de Guarapari, Prefeitura Municipal, CEDTEC, enfermeiros biólogos, oceanógrafo, profissionais da educação, esportistas e mergulhadores.

A limpeza contará com suporte de escunas, canoas, caiaques e stand up paddles. O embarque acontecerá no interior da Capitania dos Portos, no final da Prainha de Muquiçaba.

O Projeto “Orquestra de Ukuleles e Percussão Sustentável” é realizado com recursos do Edital “SETEC de Seleção de Projetos para Firmar Termo de Execução Cultural com Recursos da Lei Complementar 195/2022 (Lei Paulo Gustavo)”, Edital 008.

Cronograma da ação:

07h30

Café da manhã coletivo (haverá alimentação disponível para o início das atividades, mas colabore você também com esse momento coletivo)

08h

Formação e distribuição das equipes.

Diálogo informativo com instruções da Marinha do Brasil e com o corpo técnico da Oups.

Saída das equipes para as suas respectivas áreas de manguezal.

11h00 – Coleta e acomodação dos resíduos nas embarcações de apoio.

12h00 – Descarte dos resíduos e finalização do evento na Capitania dos Portos.

Recomendações:

Leve água, protetor solar, boné, chapéu ou viseira, use roupas leves e confortáveis, calçados apropriados para usar na água, blusa com proteção UV.

Estrutura e parceiros:

Embarcações: Diver Ecológico, Nativo Guarapari, Bakana IV

Sup Guarapari Oficial

Canoa Halada

Guarapa Va’a

Serviço

Ação: Limpeza do Manguezal

Data: 30/05/2024

Duração: 07h30 às 12h

Local de embarque e instruções: Capitania dos Portos, rua Agenor Antônio Silva 12, Guarapari/ES, 29215-250

*Com informações da Assessoria de Comunicação.