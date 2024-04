ONG Crescer com Viver prepara mais uma edição do ‘Sertanejo Solidário’ em maio

Arte: divulgação

A ONG Crescer com Viver realiza no próximo dia 10 de maio o tradicional “Sertanejo Solidário”, em Guarapari, e promete uma noite de muita diversão, comida gostosa e solidariedade. O evento, que tem início às 19h30, acontecerá na Rua das Araras – apenas busque “Quintal 23” no Google.

Com um ingresso ao valor de apenas R$ 25,00, os participantes terão acesso a um cardápio repleto de delícias como carne de sol com aipim, frango a passarinho, várias porções (fritas, aipim, feijão tropeiro), salpicão, e um caldo de feijão para aquecer a noite. Para adoçar, pudim, brigadeiro e palha italiana estarão à disposição. Bebidas incluem chopp, refrigerantes, sucos e água.

Além da comida, a festa contará com brincadeiras tradicionais como o “metro da linguiça” e a “quantidade de jujuba”, por apenas R$ 2,00 a aposta. As crianças também poderão se divertir com jogos como “boca do palhaço” e “argola”. A noite ainda reserva um leilão especial de um kit com brindes diversos e uma quermesse com produtos típicos da roça.

Não perca a chance de se divertir e ao mesmo tempo ajudar em uma causa nobre. Adquira também rifas por R$ 5,00 para concorrer a um “Kit Belíssima” e contribuir ainda mais para o evento solidário.

Marque na sua agenda e venha se divertir conosco no “Sertanejo Solidário”. Um evento que promete ser inesquecível para toda a família!

Serviço

Sertanejo Solidário

Onde: Quinta 23 (Rua das Araras, Jardim Santa Rosa)

Quando: 10 de maio

Ingressos e mais informações: (27) 99711-6508

