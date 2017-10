por Larissa Castro

O seminário ‘O Brasil e o Espírito Santo que queremos ter’ oferecido pela Rede Doctum de Ensino em Guarapari na última segunda-feira (23), reuniu alunos da faculdade, autoridades civis, militares e políticas. Durante a conversa realizada entre o ex- governador Renato Casagrande, o economista Richard Moreira e a plateia, foram feitas reflexões sobre o atual cenário do país em relação à iniciativa privada, instituições e órgãos públicos. A inscrição social conseguiu arrecadar 150l de leite, que foram doados para o projeto Salvamar.

O diretor-geral da Doctum, Leanderson Cordeiro, destacou a importância do evento para que a população entenda o problema da corrupção que não se está presente apenas no meio político. “A proposta do evento é para uma reflexão necessária sobre o momento que o Brasil, o Espírito Santo e a nossa cidade atravessam. É importante abordar o problema da corrupção, pois envolve todos os patamares da sociedade, inclusive as pessoas que no cotidiano falham nas pequenas coisas”.

Alguns exemplos citados por Leanderson estão ligados à atitudes que para muitos se tornaram coisas banais. “A corrupção não é apenas o roubo do dinheiro público. Está relacionada também àqueles que estacionam em vaga para idoso, furam fila, mas insistem em cobrar dos governantes um comportamento diferente. Nós como sociedade devemos interferir positivamente nesse ambiente”, finalizou o diretor-geral.

Dentre os assuntos apresentados, o ex-governador Renato Casagrande ressaltou os benefícios de um governo que investe no turismo, para o desenvolvimento da cidade. “Em Guarapari a presença do governo estadual tem que ser forte e o turismo é uma das oportunidades. Deve-se investir na infraestrutura, na atração de indústria e atividade empresarial, que gera empregos e oportunidades. Guarapari é um polo regional e merece mais atenção”.

Casagrande reforçou que a importância do dialogo entre governo e cidadão tem tudo para resultar em um Brasil melhor, como todos querem ter. “Nenhum projeto político se sustenta, se não for apoiado em princípios e valores. A ética faz com que as pessoas tenham confiança que o dinheiro será aplicado com responsabilidade, e isso tem que vir acompanhado da transparência, para acabar com o vírus da corrupção. Os projetos não podem ser privados, pois as pessoas querem participar, tem que ter diálogo e de nenhuma forma haver arrogância.”

O palestrante Richard Moreira, com um currículo rico de experiências na área privada, abordou os cenários de incertezas e os principais desafios da superação. “A economia é refém da política e atualmente temos um governo fraco. A ausência de equilíbrio socioeconômico gera o mapa da violência, drogas, desemprego e desigualdade social. São erros de vários governos, e esse momento conturbado da política com a falta de regras claras fez a ausência de líderes para resolver o problema. Quando a política vai bem, a economia se iguala”.

Ele ainda explicou, através de estudos e históricos, o que é preciso ser feito a partir de todos, para um país melhor.”O executivo deve centrar esforços em saúde, educação e segurança o resto ele controla como melhoria do ambiente macroeconômico e segurança jurídica, controle da inflação, redução de juros, controle fiscal e desburocratização. Temos que ter calma porque sair da crise primeiro, é recuperar, adaptar e depois crescer, o exemplo aqui será a Samarco. Portanto,o é preciso um tripé para que tudo funcione”, finalizou Richard.